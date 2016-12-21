KPSS 2016/2 tercihleri için tıklayınız – Tercih kılavuzu yayımlandı

KPSS tercih kılavuzu yayımlandı. Devlet memuru olmak isteyen adayların en çok merak ettiği konulardan bir tanesi olan KPSS tercihi ise bugün başladı.

KPSS tercih kılavuzu yayımlandı. Devlet memuru olmak isteyen adayların en çok merak ettiği konulardan bir tanesi olan KPSS tercihi ise bugün başladı.

Yüksekokul mezunuları ile lise mezunlarının girdiği; KPSS önlisans ve ortaöğretimin sonuçları açıklanmasının ardından tercih kılavuzu da yayımlandı. Kılavuzun yayımlanmasıyla birlikte KPSS 2016/2 tercihleri de başladı.

KPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR? ÖSYM’DEN DUYURU

KPSS 2016/2:

Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar tercihlerini 21 – 30 Aralık 2016 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM'ye gönderebileceklerdir. İnternetten tercih gönderme işlemleri 30 Aralık 2016, saat 23.59'da sona erecektir.

Adaylar, tercihlerini Ek'te yer alan KPSS-2016/2 Tercih Kılavuzunda yer alan kurallara göre, internet üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklardır. Adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri önem arz etmektedir.

Adaylara saygıyla duyurulur.

KPSS tercihleri 21 Aralık Çarşamba günü başlarken, 30 Aralık Cuma saat 23.59’da sona erecek. Adaylar tercih kılavuzunu inceleyerek “https://ais.osym.gov.tr/” adresinden başvurularını yapabilirler. KPSS tercih kılavuzu ve tercihlerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

KPSS TERCİH KILAVUZU

KPSS TERCİH BAŞVURUSU

Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaydan yerleştirme ücreti alınmaz. Ancak, bu sınav sonucuna bağlı daha sonra Merkezimiz tarafından yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde adaydan yerleştirme ücreti alınır.

DİKKAT: Adaylar tarafından ortaöğretim düzeyinde Milli Eğitim Bakanlığından, lisans/ön lisans düzeyinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan/alınacak alan/program denklik/eşdeğerlik kararları, tüm ilgililere duyurulabilmesi için muhakkak suretle KPSS tercih işlemleri başlangıç tarihinden önce Devlet Personel Başkanlığına bildirilmelidir. Aksi halde, KPSS tercih işlemleri sırasında veya sonrasında bildirilecek denklik/eşdeğerlik kararları bir sonraki tercih işlemlerinde dikkate alınacaktır.

B GRUBU KADROLARA YERLEŞTİRME

Adaylar, ÖSYM tarafından B Grubu Kadrolara; puanları, tercihleri ve kadro sayıları göz önünde tutulmak suretiyle yerleştirilecektir. Yerleştirme işlemleri ile ilgili esaslar Tercih Kılavuzunda yer alacaktır. Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması hâlinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

Yerleştirmede adayların ÖSYM'ye internet yoluyla gönderdiği bilgiler esas alınacaktır. Yerleştirme sonuçları ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına, adaylara ve Devlet Personel Başkanlığına internet yoluyla, elektronik ortamda bildirilecektir.

B GRUBU KADROLARA ATANMA

ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın ilan edilmiş kadrolara doğrudan atanacaklardır. Ancak, atama için öngörülen koşullara uymayan veya gerekli belgeleri süresi içinde getiremeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.