KPSS tercih işlemi nasıl yapılır? KPSS’de güvenlik soruşturması dönemi!

KPSS tercih süreci devam ediyor. KPSS orta öğretim, ön lisans ve lisans adayları nasıl tercih yapacak? KPSS'de güvenlik uygulaması da hayata geçiriliyor.

KPSS tercih süreci devam ediyor. KPSS orta öğretim, ön lisans ve lisans adayları nasıl tercih yapacak? KPSS'de güvenlik uygulaması da hayata geçiriliyor.

KPSS 2016/2 tercih dönem başladı ve tercih işlemleri için adaylara 30 Aralık’a kadar süre tanındı. Peki KPSS Orta Öğretim, Ön Lisans ve Lisans sınavlarına giren adaylar Devlet Personel Başkanlığı tarafından ilan edilen 2050 adet kadroya başvuru yapacaklar. 30 tercih hakkı bulunan adaylar eğitim durumları ve nitelik kodlarına göre tercihlerini gerçekleştirecekler. ÖSYM’nin AİS platformunda yer alan KPSS tercih ekranına aşağıdaki bağlantıdan erişebilirsiniz.

KPSS/2 tercihlerinin yapılacağı AİS ekranı için tıklayınız

KPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

AİS sistemindeki KPSS başlığına aday şifreniz ile giriş yaptıktan sonra tablo 1, 2 ve 3’te yer alan kadrolardan tercih yapıp nitelik kodu ile 30'u geçmemek üzere istek sırasına göre tercihlerini girecekler. Bu sıralamada kadro ve pozisyonun uygunluğuna dikkat edilmelidir.

TABLO-1. Ortaöğretim Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadro ve Pozisyonlar

TABLO-2. Ön Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadro ve Pozisyonlar

TABLO-3. Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadro ve Pozisyonlar

Tercihlerinizi yaparken size uygun olan kadro ve pozisyonların bulunduğu tablolardaki “Aranan Nitelik Kodları” sütununda yer alan nitelik kodlarını dikkatle incelemeniz ve size uyup uymadığını belirlemeniz son derece önemlidir. Tercihler belirlenmeden önce sistemde kayıtlı mezun olunan alan/program bilgisi mezun olunan alan/program tablolarından kontrol edilmelidir. İşte KPSS 2016/2 adayları için nitelik kodları:

Ortaöğretim Mezunları İçin Nitelik Kodları

Ön Lisans Mezunları İçin Nitelik Kodları

Lisans Mezunları İçin Nitelik Kodları

KPSS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN NASIL İLAN EDİLECEK?

Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacak. Adaylar KPSS yerleştirme sonuçlarnı ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenecekler ve başarılı olan adayların kadro ve pozisyonlara ataması doğrudan yapılacak. KPSS yerleştirme sonuçlarının ne zaman ilan edileceği henüz açıklanmadı.

KPSS’DE GÜVENLİK UYGULAMASI

KPSS ile kamuya yerleştirilecek adaylar ilk defa güvenlik soruşturmasına tabi tutulacak. KPSS’ye giren milyonlarca kişinin sabırsızlıkla beklediği tercihler bugün itibariyle başladı. Ancak kılavuzu inceleyen adaylar hayal kırıklığı yaşadı. Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ) 15 Temmuz’daki darbe girişiminin ardından OHAL kapsamında yayınlanan Kanun Hükmünde Kararnameler ile 70 bin civarında kamu personeli ihraç edilirken, KPSS ile alınacak personel sayısı 2 bin 51’de kaldı.

Bu personelin bin 148’i lisans, 752’si önlisanas, 151’i ise ortaöğretim mezunları arasından alınacak. 30 Aralık’a kadar sürecek olan tercihlerde bu yıl bir ilk uygulandı. ÖSYM’nin yayınladığı kılavuzdaki boş kadrolardan herhangi birini tercih eden ve gerekli şatları taşıyan aday için güvenlik soruşturması yapılacak. Soruşturması olumsuz çıkan adayların yerleştirmeleri iptal edilecek. Geçmişteki KPSS tercihlerinde uygulanmayan bu güvenlik soruşturması, tüm boş kadrolar için geçerli olacak. – DHA