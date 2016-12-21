Memur kadrosu için KPSS Öortaöğretim / Ön Lisans sınavına girenler için tercih dönemi başladı. KPSS 2016/2 tercih sayfası, tercih yapılabilecek kadrolar ve başvuru / tercih kılavuzu...

KPSS tercih işlemleri için İşte KPSS 2016/2 Ortaöğretim, önlisans ve lisans tercih kılavuzu ve nitelik kodları

Memur kadrosu için KPSS Öortaöğretim / Ön Lisans sınavına girenler için tercih dönemi başladı. KPSS 2016/2 tercih sayfası, tercih yapılabilecek kadrolar ve başvuru / tercih kılavuzu...

Memuriyet hayali ile KPSS’ye giren adayların beklediği tercih ve başvuru dönemi başladı. KPSS 2016/2 kapsamında ortaöğretim, önlisans ve lisans sınavlarına girenler ÖSYM’nin AİS yani aday işlemleri siteminde KPSS başlığına giriş yapıp KPSS tercih kılavuzuna göre kadro tercihi / başvurusu yapacaklar. 30 Aralık 2016 gecesi, saat 23:59'a kadar tercih yapılabilecek. AİS’e aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

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KPSS TERCİH İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar yukarıdaki link ile erişebileceğiniz AİS’teki tercih / başvuru ekranında, nitelik kodlarına göre KPSS 2016/2 tercih kılavuzunda kurumlar ve kadrolar arasından tercih yapacaklar. KPSS Ortaöğretim, Önlisans ve Lisans sınavlarına yönelik açılan kadroların yer aldığı kılavuzlara aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

TABLO-1. Ortaöğretim Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadro ve Pozisyonlar

TABLO-2. Ön Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadro ve Pozisyonlar

TABLO-3. Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadro ve Pozisyonlar

KPSS TERCİHLERİ İÇİN NİTELİK KODLARI

KPSS adayları eğitim durumlarına göre aşağıdaki nitelik kodları ile tercih yapacaklar.

Ortaöğretim Mezunları İçin Nitelik Kodları

Ön Lisans Mezunları İçin Nitelik Kodları

Lisans Mezunları İçin Nitelik Kodları