KPSS tercih dönemi bugün başlıyor. KPSS 2016/2 kapsamında Orta Öğretim, Ön Lisans ve Lisans sınavlarına giren adaylar bugün Devlet Personel Başkanlığı'nın açtığı kadrolar ve pozisyonlar için tercih yapacaklar? Peki KPSS tercihleri nasıl yapılır?

KPSS tercih kılavuzu ve nitelik kodları ile KPSS 2016 tercihi nasıl yapılır?

KPSS tercih dönemi bugün başlıyor. KPSS 2016/2 kapsamında Orta Öğretim, Ön Lisans ve Lisans sınavlarına giren adaylar bugün Devlet Personel Başkanlığı'nın açtığı kadrolar ve pozisyonlar için tercih yapacaklar? Peki KPSS tercihleri nasıl yapılır?

Bugün ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi’nde KPSS 2016/2 Orta Öğretim, Ön Lisans ve Lisans mezunları için tercih işlemleri başlayacak. KPSS 2016/2’ye giren 6 milyon aday Devlet Perseonel Başkanlığı’nın açıkladığı 2050 kadro için KPSS tercih kılavuzunu ve nitelik kodlarını kullanarak tercih yapacaklar.

KPSS/2 tercihlerinin yapılacağı AİS ekranı için tıklayınız

KPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Sıava giren adaylar tercihlerini 21-30 Aralık 2016 tarihleri arasında yapacaklar. Tercih dönemi 30 Aralık 2016 gecesi, saat 23:59'da sona erecek. Adayların tercih yapabilecekleri kadrolar aşağıdaki tablolarda görebilirsiniz.

TABLO-1. Ortaöğretim Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadro ve Pozisyonlar

TABLO-2. Ön Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadro ve Pozisyonlar

TABLO-3. Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadro ve Pozisyonlar

Tercihlerinizi yaparken size uygun olan kadro ve pozisyonların bulunduğu tablolardaki “Aranan Nitelik Kodları” sütununda yer alan nitelik kodlarını dikkatle incelemeniz ve size uyup uymadığını belirlemeniz son derece önemlidir. Tercihler belirlenmeden önce sistemde kayıtlı mezun olunan alan/program bilgisi mezun olunan alan/program tablolarından kontrol edilmelidir. İşte KPSS 2016/2 adayları için nitelik kodları:

Ortaöğretim Mezunları İçin Nitelik Kodları

Ön Lisans Mezunları İçin Nitelik Kodları

Lisans Mezunları İçin Nitelik Kodları

30 TERCİH YAPILACAK!

Adaylar tercih yapmak istedikleri kadro ve pozisyonları eğitim durumlarına göre tablo 1, 2 ve 3’ten belirledikten sonra ve 30'u geçmemek üzere istek sırasına göre tercihleri girecekler. Bu sıralamada kadro ve pozisyonun uygunluğuna dikkat edilmelidir.

KPSS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN NASIL İLAN EDİLECEK?

Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacak. Adaylar KPSS yerleştirme sonuçlarnı ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenecekler ve başarılı olan adayların kadro ve pozisyonlara ataması doğrudan yapılacak. KPSS yerleştirme sonuçlarının ne zaman ilan edileceği henüz açıklanmadı.