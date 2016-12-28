KPSS tercihleri nasıl yapılır? Son dakika ÖSYM’den duyuru

KPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından KPSS tercihleri 21 Aralık günü başladı. Milyonlarca kişi teRcih için ÖSYM'nin sitesine akın etti.

21 Aralık’ta başlayan KPSS tercihleri için milyonlarca aday ÖSYM’ye akın etti. KPSS tercihlerinin nasıl yapacağını bilmeyen adaylar internette “KPSS tercihleri nasıl yapılır?” diye aratmaya başladı. ÖSYM’den gelen son dakika uyarısı ile 2016/2 Tercih Kılavuzunda yer alan Nitelik Kod Kılavuzu'nun “Lisans Mezunları İçin Aranan Nitelikler” bölümünde güncelleme yapıldı.

İŞTE ÖSYM’DEN YAPILAN DUYURU:

Tercih Yapan/Yapacak Olan Adayların Dikkatine!

21 Aralık 2016 tarihinde ÖSYM'nin İnternet adresinden yayımlanan 2016/2 Tercih Kılavuzunda yer alan Nitelik Kod Kılavuzu'nun ” Lisans Mezunları İçin Aranan Nitelikler” Bölümünde güncelleme yapılmıştır.

Lisans mezun olunan programlar arasında ismi yer alan”9988″ Bankacılık ve Finans” lisans programı, “4465” kodu içerisine dahil edilmiş olup “4465” nitelik kodunun içeriği, “3117 Bankacılık”, “3118 Bankacılık Finans”, “6119 Bankacılık ve Finans/Bankacılık ve Finansman”, “9371 Finans ve Bankacılık”, “9988 Bankacılık ve Finans” lisans programlarını ihtiva edecek şekilde yeniden düzenlenmiştir.

Kılavuz yeni haliyle ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr İnternet adresinden yayımlanmıştır. Bu düzeltme nedeniyle tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar, tercih süresi içinde tercihlerini değiştirebileceklerdir. Adayların tercihlerini yaparken Ek’te yer alan 28 Aralık 2016 tarihli Kılavuzu esas almaları gerekmektedir.

Adayların bilgisine önemle duyurulur.

KPSS/2 tercihlerinin yapılacağı AİS ekranı için tıklayınız

KPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

AİS sistemindeki KPSS başlığına aday şifreniz ile giriş yaptıktan sonra tablo 1, 2 ve 3’te yer alan kadrolardan tercih yapıp nitelik kodu ile 30'u geçmemek üzere istek sırasına göre tercihlerini girecekler. Bu sıralamada kadro ve pozisyonun uygunluğuna dikkat edilmelidir.

TABLO-1. Ortaöğretim Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadro ve Pozisyonlar

TABLO-2. Ön Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadro ve Pozisyonlar

TABLO-3. Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadro ve Pozisyonlar

Tercihlerinizi yaparken size uygun olan kadro ve pozisyonların bulunduğu tablolardaki “Aranan Nitelik Kodları” sütununda yer alan nitelik kodlarını dikkatle incelemeniz ve size uyup uymadığını belirlemeniz son derece önemlidir. Tercihler belirlenmeden önce sistemde kayıtlı mezun olunan alan/program bilgisi mezun olunan alan/program tablolarından kontrol edilmelidir. İşte KPSS 2016/2 adayları için nitelik kodları:

Ortaöğretim Mezunları İçin Nitelik Kodları

Ön Lisans Mezunları İçin Nitelik Kodları

Lisans Mezunları İçin Nitelik Kodları

KPSS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN NASIL İLAN EDİLECEK?

Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacak. Adaylar KPSS yerleştirme sonuçlarnı ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenecekler ve başarılı olan adayların kadro ve pozisyonlara ataması doğrudan yapılacak. KPSS yerleştirme sonuçlarının ne zaman ilan edileceği henüz açıklanmadı.

KPSS’DE GÜVENLİK UYGULAMASI

KPSS ile kamuya yerleştirilecek adaylar ilk defa güvenlik soruşturmasına tabi tutulacak. KPSS’ye giren milyonlarca kişinin sabırsızlıkla beklediği tercihler bugün itibariyle başladı. Ancak kılavuzu inceleyen adaylar hayal kırıklığı yaşadı. Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ) 15 Temmuz’daki darbe girişiminin ardından OHAL kapsamında yayınlanan Kanun Hükmünde Kararnameler ile 70 bin civarında kamu personeli ihraç edilirken, KPSS ile alınacak personel sayısı 2 bin 51’de kaldı.

Bu personelin bin 148’i lisans, 752’si önlisanas, 151’i ise ortaöğretim mezunları arasından alınacak. 30 Aralık’a kadar sürecek olan tercihlerde bu yıl bir ilk uygulandı. ÖSYM’nin yayınladığı kılavuzdaki boş kadrolardan herhangi birini tercih eden ve gerekli şatları taşıyan aday için güvenlik soruşturması yapılacak. Soruşturması olumsuz çıkan adayların yerleştirmeleri iptal edilecek. Geçmişteki KPSS tercihlerinde uygulanmayan bu güvenlik soruşturması, tüm boş kadrolar için geçerli olacak.