316 AKP milletvekilinin teklif ettiği Anayasa değişikliği, 3 milletvekili imzasıyla geri çekilince Mahmut Tanal, geri kalan AKP Milletvekillerinin rızasının hiç edilmesini gündeme getirerek sosyal medyada olay oldu.

Mahmut Tanal’ın yaptığı paylaşım sosyal medyada olay oldu

316 AKP milletvekilinin teklif ettiği Anayasa değişikliği, 3 milletvekili imzasıyla geri çekilince Mahmut Tanal, geri kalan AKP Milletvekillerinin rızasının hiç edilmesini gündeme getirerek sosyal medyada olay oldu.

Mahmut Tanal ve diğer CHP’li milletvekilleri, önerilen yeni Anayasa maddesinin geri çekilmesini sosyal medyada büyük tepkiyle karşılayarak, geri kalan AKP milletvekillerinin iradesini ve rızalarını hiç edilmesini gündeme getirdi.

İşte o ‘tweet’ler

316 Akp mv Teklif ettiği Anayasa değişikliğini 3 mv imzası ıle geri çekildi.İmza sahiplerinin rızası olmadan ? pic.twitter.com/3cLcuR7Cly — Mahmut Tanal (@MTanal) 27 Aralık 2016

AKP’nin usulsüz olarak verdiği önerge bu… Anayasa teklifi iflas etti… İşin özeti budur… pic.twitter.com/PJr66eHhT8 — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) 27 Aralık 2016

Yedek milletvekili önerisini 316 AKP’li verdi. Üç milletvekilinin imzasıyla geri çekildi. Diğer önerenlerin değeri yoktu anlaşılan.. pic.twitter.com/d7xoGFFZxE — Necati Yılmaz (@necatiyilmazchp) 27 Aralık 2016