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Mahmut Tanal’ın yaptığı paylaşım sosyal medyada olay oldu

316 AKP milletvekilinin teklif ettiği Anayasa değişikliği, 3 milletvekili imzasıyla geri çekilince Mahmut Tanal, geri kalan AKP Milletvekillerinin rızasının hiç edilmesini gündeme getirerek sosyal medyada olay oldu.
23:5727 Aralık 2016
Gündem
Mahmut Tanal’ın yaptığı paylaşım sosyal medyada olay oldu
316 AKP milletvekilinin teklif ettiği Anayasa değişikliği, 3 milletvekili imzasıyla geri çekilince Mahmut Tanal, geri kalan AKP Milletvekillerinin rızasının hiç edilmesini gündeme getirerek sosyal medyada olay oldu.

Mahmut Tanal ve diğer CHP’li milletvekilleri, önerilen yeni Anayasa maddesinin geri çekilmesini sosyal medyada büyük tepkiyle karşılayarak, geri kalan AKP milletvekillerinin iradesini ve rızalarını hiç edilmesini gündeme getirdi.

İşte o ‘tweet’ler

 

Son güncelleme: 00:1428.12.2016
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