Mahmut Tanal’ın yaptığı paylaşım sosyal medyada olay oldu

Mahmut Tanal ve diğer CHP’li milletvekilleri, önerilen yeni Anayasa maddesinin geri çekilmesini sosyal medyada büyük tepkiyle karşılayarak, geri kalan AKP milletvekillerinin iradesini ve rızalarını hiç edilmesini gündeme getirdi.
İşte o ‘tweet’ler
316 Akp mv Teklif ettiği Anayasa değişikliğini 3 mv imzası ıle geri çekildi.İmza sahiplerinin rızası olmadan ? pic.twitter.com/3cLcuR7Cly
— Mahmut Tanal (@MTanal) 27 Aralık 2016
AKP’nin usulsüz olarak verdiği önerge bu… Anayasa teklifi iflas etti… İşin özeti budur… pic.twitter.com/PJr66eHhT8
— Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) 27 Aralık 2016
Yedek milletvekili önerisini 316 AKP’li verdi. Üç milletvekilinin imzasıyla geri çekildi. Diğer önerenlerin değeri yoktu anlaşılan.. pic.twitter.com/d7xoGFFZxE
— Necati Yılmaz (@necatiyilmazchp) 27 Aralık 2016
Ülkenin tamamını ilgilendiren bir anayasa değişikliğinin TRT’de canlı olarak yayınlanmasını kim, neden istemez?#KaptıKaçtıAnayasası pic.twitter.com/Fyej9uFzM3
— Ali Şeker (@draliseker) 27 Aralık 2016