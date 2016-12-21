Marmaris ilçesinin adı için iki ayrı öneri

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın otelinin bulunduğu Marmaris'e gelen darbe girişimi araştırma komisyonunun AKP'li üyeleri Marmaris için "adı Gazi Marmaris ya da Kahraman Gazi Marmaris olsun" önerisinde bulundular.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın otelinin bulunduğu Marmaris'e gelen darbe girişimi araştırma komisyonunun AKP'li üyeleri Marmaris için "adı Gazi Marmaris ya da Kahraman Gazi Marmaris olsun" önerisinde bulundular.

Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz’daki darbe girişimi ile darbelerin ve gizli oluşumların siyaset üzerindeki etkilerini araştırmak amacıyla kurulan, ‘TBMM FETÖ’nün Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu’ üyeleri iki günlük inceleme için Marmaris’e geldi. Komisyonun burada çalışmasına “isim önerisi” damgasını vurdu. AKP İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır, “Marmaris’in bu büyük başarısı için ‘Gazi’ unvanı verilebilir” derken AKP Muğla Milletvekili Nihat Öztürk ise, “Gazi’nin başına Kahraman getirilmelidir” önerisinde bulundu.

TBMM Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ayrılmasından sonra FETÖ/PDY mensubu askerlerin geldiği Club Turban Grand Yazıcı Otel’de incelemelerde bulundu.

AKP ve MHP’li komisyon üyeleri, akşam saat 20.00’da başlayarak 15 Temmuz gecesine şahit olan il ve ilçe yetkililerini saat 00.30’a kadar dinledi. CHP’li Komisyon üyelerinin katılmadığı programda komisyon Muğla Valisi Amir Çiçek ardından Muğla İl Jandarma Komutanı Albay Yavuz Özfidan, Muğla İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Marmaris Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Demirel, Kara Pilot Albay Murat Bağ, Hava Meydanları Harekât Eğitim Komutanı Albay Fethi Şahbaz’ı dinledi.

Muğla Valisi Amir Çiçek, iki saat süreyle 15 Temmuz gecesi ve sonrasında kaçan FETÖ/PDY mensubu askerlerin yakalanması ile ilgili yaptıkları çalışmaları anlattı. Yaralanan bir polis memuru ile ilgili anısını paylaşan Vali Çiçek, “Hastane de yaralı polisleri ziyaret ettik. Bir polis memuru ‘Sayın valim lütfen izin verin kalkayım gideyim şu hainlerin bulunmasına yardım edeyim’ dedi. Polisin bu sözü beni çok duygulandırdı. Marmaris, o gece ve sonrasında güvenlik güçleri ve vatandaşıyla birlikte ülkemize örnek gösterilecek bir dayanışma ruhu göstermiştir” diye konuştu.

“MARMARİS’E ‘GAZİ’ VE ‘KAHRAMAN’ ÜNVANI VERİLSİN”

Tanıkların dinlenmesi arasında AKP İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır, “Marmaris’in Türkiye tarihinde çok önemli bir yeri bulunmakta. 15 Temmuz gecesi ve sonrasında güvenlik güçleri ve halk örnek birliktelik göstererek hainleri bertaraf etmiştir. Marmaris’in bu büyük başarısı için ‘Gazi’ unvanı verilebilir. Meclise böyle bir teklif getirilirse bununla ilgili tüm AK Partili vekillerin kanun teklifine imza atacağına inanıyorum” dedi.

AKP Muğla Milletvekili Nihat Öztürk ise, “Gazi’nin başına Kahraman getirilmelidir. TBMM’de kanun teklifi verilirse Kahraman Gazi Marmaris olarak belirtilmelidir. Marmaris, tek Türkiye değil tüm dünyaya örnek bir beraberlik göstermiş, büyük bir kahramanlık sergilemiştir” dedi. Komisyon üyeleri, Yazıcı Oteller Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Yazıcı ardından basın mensuplarını dinleyecek. (DHA)