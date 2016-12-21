Meclis Başkanı az kalsın yüzükoyun düşüyordu

Avrasya Tüneli'nin açılışında Meclis Başkanı İsmail Kahraman kaza atlattı. Kürsüye konuşmak için çıkarken ayağı kayan Kahraman'ın düşmesini korumalar engelledi.

İstanbul’un iki yakasını deniz altından birbirine bağlayan ve Göztepe-Kazlıçeşme arasında ulaşımı 15 dakikaya indirecek Avrasya Tüneli’nin açılışı dün düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım ve Ulaştırma ve Denizcilik Bakanı Ahmet Arslan’ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Avrasya Tüneli’nin açılışında konuşma yapmak için kürsüye gelen Meclis Başkanı İsmail Kahraman’ın düşmesini korumaları engelledi.

Kahraman, platforma çıkarken ayağı takılınca imdadına korumaları yetişti.

İDAM TALEBİNE ‘BU MİLLETİN SESİ’ DEDİ

Meclis Başkanı İsmail Kahraman, Avrasya Tüneli’nin açılışı sırasında yaptığı konuşmada “İdam isteriz” sloganlarına “Bu milletin sesi” karşılığını verdi. “Adı ne olursa olsun PKK, PYD, DEAŞ, FETÖ, ne olursa olsun hepsi bir ahtapotun kolu” diyen Meclis Başkanı, “Türkiye büyüyor, bu büyümeyi istemeyen dışarıdaki dünya neyse, içeridekiler ne oluyor. Maalesef kafataslarında örümcek taşıyanlar, beyinleri düzleşmiş olanlar var.

Bunların da gereği yerine getirilecek, gelişmemiz durdurulamayacak” diye konuştu.