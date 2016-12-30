Meclis Başkanı İsmail Kahraman ameliyata alındı

Enfeksiyon teşhisi nedeniyle tedavi altına alınan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman sabah saatlerinde ameliyata alındı. Kahraman'ın aort damarındaki virüsün açık ameliyatla temizleneceği öğrenildi.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, dün rutin kontrollerini yaptırmak için gittiği Güven Hastanesinde enfeksiyon hastalığı teşhisi konularak tedavi altına alınmıştı. TBMM’den yapılan yazılı açıklamada, ‘Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın İsmail Kahraman, yapılan tıbbi değerlendirmeleri sonucunda enfeksiyon hastalığı teşhisi konularak, ileri tetkik ve tedavisine devam edilmek üzere 29.12.2016 tarihinde hastaneye yatırılmıştır’ denildi.

ERDOĞAN DÜN GECE ZİYARET ETMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ı tedavi gördüğü hastanede dün akşam ziyaret etti. Erdoğan'a ziyaretinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek eşlik etti. Kahraman’ın sağlık durumu hakkında hastane yetkililerinden bilgi alan Erdoğan, yaklaşık yarım saat süren ziyaretin ardından hastaneden ayıldı.