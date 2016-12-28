Meclis’te ‘führer’ tartışması

TBMM'deki Anayasa Komisyonu toplantılarında son tartışma "führer" üzerinden çıktı.

Tartışmaya, Anayasa değişiklik metninde yer alan, Cumhurbaşkanı’na parti genel başkanı olma hakkını tanıyan madde neden oldu. AKP’li Mehmet Metiner, Türkiye Cumhuriyeti’nin 2. Cumhurbaşkanı ve Atatürk’ün silah arkadaşı İsmet İnönü’yü kastederek, “führer” nitelendirmesinde bulununca, CHP’liler tepki gösterdi.

CHP Grup Başkan Vekili Levent Gök, İnönü’nün Cumhurbaşkanlığı döneminde, kendi isteğiyle CHP Genel Başkanlığı’nı bıraktığını, CHP tüzüğünde Cumhurbaşkanı’nın parti başkanı olamaması için önergeyi de bizzat kendisinin verdiğini söyledi.

İnönü’nün Cumhurbaşkanlığı sürerken, bizzat parti genel başkanlığını bırakmasını ise, CHP’nin 30 Kasım 1947 tarihli tüzük kurultayının tutanaklarından okudu. Gök’ün açıklaması şöyle;

“Türkiye Cumhuriyeti nasıl kuruldu, yoktan nasıl bir ülke yaratıldı?

Türkiye Cumhuriyeti nin kuruluşundaki Birinci ismi Atatürk, ikinci ismi İnönü’dür.

30 Kasım 1947 7. Büyük kurultay. Tam 70 yıl önce senin o führer dediğin İsmet Paşa, Tüzüğün 73. maddesi konusunda bir önerge veriyor. İnönü önergesi ile, C HP tüzüğünde ” Parti genel başkanı, cumhurbaşkanı seçildiği takdirde, bu vazifenin üzerinde olduğu sürece, genel başkanın bütün yetki ve sorumlulukları, genel başkan vekilininin olur” değişikliği yapılmasını istiyor. İnönü bu önergeyi verdikten sonra herkes İsmet Paşa’nın etrafını sarıyor. “Paşam bizi bırakma, hem cumhurbaşkanı ol, hem Genel Başkan ol” diyorlar. İnönü yanıt veriyor; ” Ben devletin başında kaldıkça, hususi bir hizmette bir parti başkanlığında bulunamam.

Milletin menfaatine olmayan bir hususu bana teklif etmiyor” diyor ve ekliyor; ” Arkadaşlar, ben cumhurbaşkanı olunca, beni artık yanınızda göremeyeceksiniz. Kendinize artık bir başka kumandan bulun.”

CHP’Lİ BOSTANCI ORTAMI YUMUŞATMAYA ÇALIŞTI: HEPİMİZİN TARİHİ

Tartışma büyüyünce, AKP’li Naci Bostancı ortamı yumuşatmak için “CHP’nin tarihi de, AKP’nin tarihi de bizim tarihimizdir” dedi.