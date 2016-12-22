Meclis’te Öcalan tartışması

CHP'li Pekşen "Yeni anayasa Öcalan'ın yazdığı anayasa" dedi, Genel Kurul karıştı.

Başkanlık sistemine benzer ‘Cumhurbaşkanlığı’ sistemini getiren yeni Anayasa değişiklik paketi konusunda TBMM Genel Kurulu’nda “Öcalan tartışması” yaşandı. CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, Genel kurul’da yaptığı konuşmada, “Yeni anayasaya bakıyorsunuz. Abdullah Öcalan yani Devlet Bahçeli Bey'in deyimiyle İmralı canisinin yazdığı anayasa” dedi. MHP Lideri Devlet Bahçeli’ye çağrı da yapan Pekşen, “Sayın Bahçeli sizi Türk Halkı sözünün eri bir genel başkan olarak tanıyor. O halde İmralı canisi, sizin tanımınız İmralı canisi, köşeye sıkışmış Erdoğan ve siz üçünüz yan yana nasıl olacak? Bunu nasıl izah edeceksiniz? Bu bir anayasa değildir. Bu Türkiye'nin bölünmesi projesidir” diye konuştu.

MECLİS BAŞKANI ARAYA GİRDİ

Pekşen’in bu sözlerine tepki, AKP’li TBMM Başkan Vekili Ayşenur Bahçekapılı’dan geldi. Bahçekapılı, “Sayın Pekşen lütfen sözlerinize dikkat edin. Sayın Erdoğan'ı, Sayın Bahçeli'yi ve İmralı'daki Öcalan'ı aynı yere eşitlemeniz hiç yakışmadı bu kürsüye” diyerek tepki gösterdi. Bu arada AKP’li vekillerin de seslerini yükseltmesi üzerine, genel kurulda tansiyon yükseldi. Bahçekapılı, toplantıya 10 dakika ara verdi.

Aradan sonra söz isteyen Haluk Pekşen, “Konuşmamın tamamı bir projenin anlatımına ilişkindir” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da, “Gerek Genel Kurul gerek milletimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan'a bakışını, bakış perspektifini bilir. Milletvekilimizin kastı Devlet Bahçeli ile Abdullah Öcalan yan yana yana duruyor değildir. Böyle bir algı yoktur. Biz Sayın Bahçeli'nin Öcalan'a yönelik tutumunu da tavrını da biliyoruz, kamuoyu da biliyor” diye konuştu.

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta da, “Burada siyaset yapacaksak ben de CHP'ye şunları hatırlatabilirim. PKK'nın cenaze törenlerindeki milletvekillerinize sahip çıkın deriz. Mitinglerdeki sizin mitinglerinizde Abdullah Öcalan'ın pankartlarıyla, posterleriyle, Atatürk'ün posterlerinin yan yana gelmesini size hatırlatırız” diye konuştu.