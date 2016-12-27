Mehmet Akif’i Ankara’ya Atatürk çağırmış

Milli şair Mehmet Akif Ersoy'un, Milli Mücadele'ye katılışındaki tartışmalara nokta koyacak gizli bir belge gün yüzüne çıktı. Ersoy'un 80. ölüm yıldönümünde yayımlanan 8 Nisan 1920 tarihli gizli belgeye göre; Ersoy'un Ankara'ya gelmesi bizzat Atatürk tarafından istendi. Bu seyahat Kuvayı Milliye tarafından organize edildi.

Milli şair Mehmet Akif Ersoy'un, Milli Mücadele'ye katılışındaki tartışmalara nokta koyacak gizli bir belge gün yüzüne çıktı. Ersoy'un 80. ölüm yıldönümünde yayımlanan 8 Nisan 1920 tarihli gizli belgeye göre; Ersoy'un Ankara'ya gelmesi bizzat Atatürk tarafından istendi. Bu seyahat Kuvayı Milliye tarafından organize edildi.

Bugün, İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un aramızdan ayrılışının 80'inci yıldönümü. 27 Aralık 1936'da yaşamını kaybeden Milli Şairin, Milli Mücadele'ye nasıl katıldığı ilk kez yayımlanan gizli belgede gün yüzüne çıktı. 8 Nisan 1920 tarihli belgeye göre Mehmet Akif, Milli Mücadele'ye katılması için bizzat Atatürk tarafından Ankara'ya çağrılırken, bu seyahat Kuvayi Milliye tarafından organize edildi. Milliyet’ten Mert İnan’ın haberine göre; Doç. Ali Güler tarafından kaleme alınan ‘Bayraklaşan Akif' adlı kitapta yayımlanan dönemin gizli belgelerinde, Atatürk'ün kod isim kullanan istihbarat elemanlarına yazdığı şifreli mesajların ayrıntılarına yer verildi.

ZAFER İSİMLİ AJANA GİZLİ TALİMAT

Heyeti Temsiliye Reisi Mustafa Kemal Paşa imzası ile 8 Nisan 1920 günü İstanbul Heyet-i Merkeziye Teşkilatı'ndan Zafer kod isimli istihbarat elemanı Yenibahçeli Şükrü'ye yazılan şifreli telgrafın son maddesinde, “Burada ulemaya ihtiyaç vardır. Ali Beyle görüşülerek Hoca Fatin, Şair Mehmet Akif Efendilerin ve sair tensip edileceklerin sür'at-i sevkleri” talimatı yer alıyor. Nisan 1920 tarihli Mustafa Kemal Paşa imzalı diğer gizli telgraf belgesinde ise Ankara'ya çağrılan Ersoy'un sağlık ve yolculuk durumu İstanbul Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nden Oğuz Bey kod isimli istihbarat elemanına soruluyor.

İlk kez yayımlanan arşiv belgelerine göre Atatürk tarafından Ankara'ya gelmesi istenen Mehmet Akif, 10 Nisan 1920'de sabah namazının ardından ailesiyle vedalaşıp 12 yaşındaki oğlu Emin ile birlikte İstanbul'dan ayrılıyor. Çengelköy'den Üsküdar'daki Karacaahmet Mezarlığı'na yürüyerek gelen Ersoy ve 12 yaşındaki oğlu Emin, burada kendilerini bekleyen Trabzon vekili Ali Şükrü Bey ile Kısıklı üzerinden Alemdağ'a ardından da Milli Mücadele yanlılarının toplandığı göz doktoru Esat Paşa'nın ‘Baltacı Çiftliği'ne hareket ediyor. Bir süvari refakatinde atla yola devam eden Ersoy ve oğlu Emin geceyi bir köyde geçirdikten sonra ertesi gün İzmit, Adapazarı arasında bulunan Kuva-i Milliye kafilesine katılıyor. Ersoy ve oğlu, Geyve yakınlarında karşılaştıkları Kuşçubaşı Eşref ve Yenibahçeli Şükrü Bey ile kafileden ayrılarak demiryolundan dekovil ile önce Eskişehir'e, ardından da trenle Ankara'ya hareket ediyor.

‘SİZİ BEKLİYORDUM EFENDİM’

Arşiv belgelerine göre Meclis'in açıldığı 23 Nisan'dan bir gün sonra Ankara'ya varan milli şair trenden iner inmez Meclis'in yolunu tutuyor. Meclis koridorunda Ersoy'u gören Mustafa Kemal Paşa “Sizi bekliyordum efendim, tam zamanında geldiniz. Şimdi görüşmek kabil olmayacak, ben size gelirim” ifadelerini kullanıyor.

MEZARA ŞARKICI TARKAN’IN BÜYÜK AMCASI İNDİRDİ

Kitapta en çarpıcı bölümlerden birini de Akif'in son yolculuğuna uğurlandığı anlar oluşturuyor. Ersoy'u, mezara şarkıcı Tarkan'ın büyük amcası dönem Askeri Tıbbiye öğrencisi olan Fethi Tevetoğlu ile sınıf arkadaşı Maraşlı Abdullah indiriyor. Edirnekapı Şehitliği'ne getirilen Ersoy, kefenine Türk bayrağı sarıldıktan sonra gömülüyor. Ersoy'un defin işlemi ise Tevetoğlu'nun anılarından şöyle aktarılıyor: “Bütün bir milletin dileği olan bu düşünce ile ebediyet yolcusunu en sevdiği bayrakla sardım ve uğurladım…”