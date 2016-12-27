Mehmet Dişli iddiaları Meclis’te

CHP'li Veli Ağbaba, 15 Temmuz ihanetenin kilit isimleri arasında yer alan Mehmet Dişli ile ilgili iddiaları Meclis gündemine taşıdı. Ağbaba "Mehmet Dişli hangi gün, nerede gözaltına alınmıştır? Mehmet Dişli şu anda hangi cezaevinde kalıyor?" diye sordu.

CHP'li Veli Ağbaba, 15 Temmuz ihanetenin kilit isimleri arasında yer alan Mehmet Dişli ile ilgili iddiaları Meclis gündemine taşıdı. Ağbaba "Mehmet Dişli hangi gün, nerede gözaltına alınmıştır? Mehmet Dişli şu anda hangi cezaevinde kalıyor?" diye sordu.

Sözcü Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk iki gün önce; 15 Temmuz’daki darbe girişiminin kilit ismi olarak adlandırılan, AKP Genel Başkan Yardımcısı Şaban Dişli’nin kardeşi Mehmet Dişli ile ilgili kulislerde konuşulan iddiaları köşesine taşımıştı. Bu iddialar üzerine harekete geçen CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Mehmet Dişli ile ilgili iddiaları Meclis gündemine taşıdı.

Ağbaba önergesinde şu soruları yöneltti;

1- 15 Temmuz darbe girişiminin kilit isimlerinden biri olduğu bilinen Mehmet Dişli şu anda hangi cezaevinde bulunmaktadır?

2- Mehmet Dişli, tutuklu bulunduğu süre zarfında hastaneye sevk edilmiş midir? Herhangi bir sebeple cezaevi dışarısına çıkarılmış mıdır?

3- Mehmet Dişli hangi gün, nerede gözaltına alınmıştır?

4- Mehmet Dişli tutuklu bulunması gereken cezaevinde koğuşta mı hücrede mi kalmaktadır? Koğuşta kalıyor ise yanında hangi mahpuslar bulunmaktadır?

4- Basın yayın kuruluşlarında yer alan, Mehmet Dişli’nin tutuklanmasına rağmen hali hazırda cezaevinde olmadığı iddiası doğru mudur?