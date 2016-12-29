Mersin’de sel can aldı

Mersin'de 30 yaşlarında bir kadın ile yine aynı yaşlarda bir erkek boğularak hayatını kaybetti. İki kişinin hayatını kaybettiği sel nedeniyle Mersin Valiliği, vatandaşlara zorunlu haller dışında yaya veya araç ile trafiğe çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Mersin'de 30 yaşlarında bir kadın ile yine aynı yaşlarda bir erkek boğularak hayatını kaybetti. İki kişinin hayatını kaybettiği sel nedeniyle Mersin Valiliği, vatandaşlara zorunlu haller dışında yaya veya araç ile trafiğe çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Mersin Toroslar ilçesine bağlı Yalınayak mahallesinde sel sularına kapılan 30 yaşlarında üzerinden kimlik çıkmayan bir kadın boğularak yaşamını yitirdi. Genç kadının cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’ na gönderildi. Öte yandan sel sularına kapılarak, yaşamını yitirdiği belirlenen 30 yaşlarında bir de erkek cesedi bulundu. Böylelikle Mersin’de sel nedeniyle can kaybı 2’ye yükseldi.

SON ANDA KURTULDULAR

Merkez Yenişehir İlçesi 34’üncü Caddesi’nde ise sabah 09.00 sıralarında işe gitmek için evden çıktığı belirlenen genç kız, babasıyla birlikte şiddetli yağmur nedeniyle sel sularına kapıldı. Kimlikleri belirlenemeyen baba ile kızı, derinliği yaklaşık yarım metreyi bulan suda sürüklendi. Birbirlerine sarılarak hayatta kalmaya çalışan 2 kişi, yaklaşık 50 metre sürüklendi. Akıntının sığ olduğu bir noktada kaldırıma tutunan baba ile kızı, son bir hamleyle kurtuldu.

VALİLİKTEN UYARI

Yoğun yağış nedeni ile Mersin Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle dendi:

“İlimiz genelinde devam eden sağanak yağış ve beraberinde oluşabilecek olumsuzluklar nedeniyle, zorunlu haller dışında vatandaşlarımızın yaya olarak veya özel araçları ile trafiğe çıkmamaları; acil durumlarda ise 112 Acil Çağrı Merkezimizi arayıp bilgi vermeleri, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından büyük önem arz etmektedir.”

ÜNİVERSİTE DE TATİL

Mersin Üniversitesi Rektörlüğü Genel Sekreterliği de sağanak yağış nedeniyle üniversitenin 2 gün tatil edildiğini duyurdu.



Kenar mahallelerde bazı ev ve işyerlerini su basarken, can ve mal kaybı olmadı. Bu gelişmeler üzerine Mersin Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, il genelindeki sağanak yağışın beraberinde getireceği olumsuzlar nedeniyle merkez Akdeniz, Toroslar, Mezitli, Yenişehir, Erdemli, Tarsus ile Çamlıyayla ilçelerindeki tüm eğitim kurumlarından bir gün süre ile eğitime ara verildi.



Meteoroloji yetkilileri, cuma günü öğlene kadar yağışın devam edeceğini bildirirken, Büyükşehir Belediyesi de yaptığı açıklamada, kentte etkisini gösteren sağanak yağmur nedeni ile oluşan olumsuz durumlardan etkilenmemek için vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları istedi.

BABA KIZ SEL SULARINDA SÜRÜKLENDİ

Merkez Yenişehir ilçesi 50. Yıl mahallesindeki evlerinden çıkıp işe gitmek üzere yola çıkan baba kız 34’ncü caddeden geçerken sel sularına kapıldı. Sel sularında bir süre sürüklenen baba kız daha bir süre sürüklenmekten kendi imkanlarıyla kurtulup ayağa kalktılar. Bu arada onlarca vatandaş o anları kaydetti ve Sözcü Serbest Kürsü’ye gönderdi. İşte o fotoğraflar…





