Mete Yarar’a silahlı saldırı soruşturmasında yeni gelişme

Güvenlik Uzmanı Mete Yarar'a silahlı saldırı soruşturması kapsamında Yarar'a ateş eden Erkan Biçer'in de arasında bulunduğu 4 şüpheli hakkındaki soruşturma tamamlandı. Şüpheliler hakkında 30'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Güvenlik Uzmanı Mete Yarar'a silahlı saldırı soruşturması kapsamında Yarar'a ateş eden Erkan Biçer'in de arasında bulunduğu 4 şüpheli hakkındaki soruşturma tamamlandı. Şüpheliler hakkında 30'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 29 Ağustos 2016 günü Mete Yarar’a yönelik Kadıköy’de bir kafede “Kasten öldürmeye teşebbüs”, “Silahla ve birden fazla kişiyle birlikte senet yağması” eylemlerine ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi. Olaya ilişkin Yarar’ın ifadesinin alındığı belirtilen iddianamede Yarar’ın, “15 Temmuz’dan sonra Türkiye’nin yaşadığı menfur darbe kalkışmasından sonra basın yayın kuruluşlarında şiddetle bu kalkışmayı telin etmem, malum yapıyı rahatsız etmiştir ve beni huzurunuza gelmeye mecbur bırakıldığım bu olaya bir şeklide dahil etmişlerdir. Ben hiçbir alacak verecek veya senet tahsili işinde olmamama rağmen sanki bu işlerin odağındaymışım gibi ifadeler verilmiştir. Şüphelilerin Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması ile bağlantılarının ayrıca araştırılmasını talep ediyorum” dediği anlatıldı.

SENET TAHSİLATI…

İddianamede, mağdur Mete Yarar’ın oğlu Gurur Zafer Yarar’ın eski ortakları olan şüpheliler Gökhan ve Gölalp Kulöz’den alacaklı olduğu 100 bin lira para ve günü geçmiş senetlerin tahsil edileceği belirtilerek şüpheliler Erkan Biçer ile Volkan Öner tarafından kafeye çağrıldığı anlatıldı. Yarar’ın senetleri Biçer’e incelenmek üzere verdiği, şüphelilerin yağmaladıkları senetler ile birlikte olay yerinden ayrılmaya çalışarak Yarar’ı tehdit ettikleri ifade edildi. Yarar’ın şüphelilerin arkasından kafenin dışına doğru çıkmak için hareketlendiği anlatılan iddianamede, bu esnada şüphelilerden Biçer’in silahıyla Yarar’a doğru 2 el ateş ettiği ancak mermilerin Yarar’a isabet etmediği ve şüphelilerin olay yerinden kaçtığı belirtildi.

ŞÜPHELİLER ARASINDA BAĞLANTI

Şüphelilerin olay günü ve sonrasında birbirleri ile görüştüklerini tespit eden savcılık iddianamesinde, Gökalp ve Gökhan Kulöz’ün azmettirme iradesi ile Erkan Biçer ve Volkan Öner’in birlikte Mete Yarar’ı kasten öldürmeye teşebbüs ettikleri ve silahla senet yağması suçlarını işlediklerine dair delile ulaşıldığını anlattı.

30’AR YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

2’si tutuklu 4 şüpheli hakkında “kasten öldürmeye teşebbüs”, “kasten öldürmeye azmettirme”, “mağdurun bir senedi vermeye mecbur edilmesi suretiyle yağmaya azmettirme”, “mağdurun bir senedi vermeye mecbur edilmesi suretiyle silahla ve birden fazla kişi ile birlikte yağma” suçlarından toplamda 19’ar yıldan 30’ar yıla kadar hapis cezası istemiyle Anadolu 11. Ağır Ceza Mahkemesi’ne dava açıldı. Öte yandan Yarar’ın iddiaları üzerine şüpheliler hakkında “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan başlatılan soruşturmada ise takipsizlik kararı verildi. (DHA)