Meteoroloji’den İstanbul’a uyarı: Yoğun kar yağışı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için Perşembe gününe dikkat çekti ve 'yoğun kar yağışı' uyarısı yaptı. Meteoroloji'den sonra bir uyarı da AKOM'dan geldi. AKOM, Perşembe günü başlaması beklenen kar yağışının fırtına eşliğinde olacağını tahmin ettiklerini açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için Perşembe gününe dikkat çekti ve 'yoğun kar yağışı' uyarısı yaptı. Meteoroloji'den sonra bir uyarı da AKOM'dan geldi. AKOM, Perşembe günü başlaması beklenen kar yağışının fırtına eşliğinde olacağını tahmin ettiklerini açıkladı.

Meteoroloji, 5 günlük tahmin haritasını güncelledi. Haritada verilen bilgilere göre İstanbul’a kar Perşembe günü geliyor. Meteoroloji’den yapılan uyarıya göre, Perşembe günü İstanbul, Bolu, Kocaeli Sakarya gibi Marmara ve Batı Karadeniz illerinde yoğun kar yağışı olacak. Perşembe başlayan yoğun kar yağışı 3 gün sürecek ve 1 Ocak’ta İstanbul’u terk edecek. Tahminlere göre; pazar günkü karla karışık yağmur, pazartesi yerini parçalı bulutlu havaya bırakacak.

BİR UYARI DA AKOM’DAN

İstanbul’da kar yağışı ile ilgili bir uyarı da AKOM’dan geldi. AKOM yaptığı uyarıda fırtına eşliğinde yağacak kara dikkat çekerek, “İstanbul’da çarşamba karla karışık yağmur, perşembe ile 1 ocak pazar günleri arasında ise fırtına eşliğinde (30-80 km/s) kuvvetli kar yağışlarının (3 ila 30 cm aralığında) yaşanacağı tahmin ediliyor. Kar yağışı ve fırtınanın İstanbul başta olmak üzere yurdun büyük bölümünde etkili olacağı tahmin ediliyor” dedi.

31 ARALIK’TA HER YERDE KAR VAR

Perşembe başlayan kar yağışı tüm yurdu beyaz örtüyle kaplayacak. 3 gün sürmesi beklenen kar yağışı, başta İstanbul olmak üzere ülkenin yeni yıla kar altında girmesine neden olacak. Yılbaşı akşamı Batı Karadeniz ve Adana-Çukurova hariç tüm yurtta kar yağışı görülecek. Hava sıcaklığının düşüşe geçtiği İzmir ve Çanakkale’de de karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak.

YURTTA HAVA

Yapılan son değerlendirmelere göre, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısı, Bingöl çevreleri ile akşam saatlerinden itibaren Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Kuzey Ege kıyıları, Doğu Karadeniz ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu’nun batısında yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Doğu Akdeniz kıyıları, Adıyaman, Kilis ve Gaziantep çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Akdeniz Bölgesi’nin yüksekleri (Mersin, Kahramanmaraş ve Adana’nın 900 metre rakım üzerindeki yüksek kesimleri) yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu kesimlerde kuvvetli olmak üzere iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın doğusu, iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının Doğu Akdeniz ile Doğu Anadolu’nun doğusunda 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 3

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra hafif yağmurlu 7

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra hafif yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 8

İzmir: Parçalı bulutlu, kuzey kıyıları gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu 10

Adana: Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bu sabah saatlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, 900 metre rakım üzerindeki yüksek kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor 11

Antalya: Parçalı çok bulutlu 15

Samsun: Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 8

Trabzon: Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 9

Erzurum: Parçalı çok bulutlu 0

Diyarbakır: Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu 8

METEOROLOJİ’DEN BİR UYARIDA EGE KIYILARI İÇİN

İzmir Valiliği’nden yapılan açıklamada; “Bölgemizde (İzmir, Çanakkale, Balıkesir, Manisa ve Aydın) etkili olaya devam eden soğuk hava kütlesi sebebi ile; özellikle gece ve sabah saatlerinde sıcaklığın 0 (sıfır) derecenin altına düşmesi beklendiğinden zirai don olayı beklenmektedir. 27/28 Aralık 2016 gecesi: Çanakkale’nin güney ve doğu ilçeleri, Balıkesir ile Manisa il geneli, İzmir ile Aydın'ın iç kesimlerinde hafif; Manisa’nın doğu ilçelerinde orta kuvvette; 28/29 Aralık 2016 gecesi, Güney Ege'nin kıyı kesimleri dışında bölgemiz genelinde hafif; bölgenin iç kesimlerinde orta kuvvette; İzmir ile Manisa'nın doğu ilçelerinde kuvvetli zirai don olayı beklenmektedir. Bölgemiz yarın 27 Aralık 2016 Salı gecesinden itibaren yeni bir soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girecektir. Bu sebeple 28 Aralık 2016 Çarşamba ve 29 Aralık 2016 Perşembe günleri beklenen karla karışık yağmur ve kar şeklindeki yağışlarla birlikte karayollarında buzlanma olayı beklenmektedir. Zirai don olayına karşı üreticilerimizin, buzlanmaya karşı sürücülerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.”