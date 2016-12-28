Meteoroloji’den üst üste uyarı

İstanbul’da bu gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur bekleniyor. Yağış Cuma günü kara dönüşecek. Ankara'da ise bu geceden itibaren yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı. Her iki ilde de karın tutması bekleniyor.

İstanbul’da bu gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur bekleniyor. Yağış Cuma günü kara dönüşecek. Ankara'da ise bu geceden itibaren yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı. Her iki ilde de karın tutması bekleniyor.

İstanbul’da yağışın il genelinde Perşembe akşam, Cuma ve Cumartesi günleri aralıklarla karla karışık yağmur ve kar yağışları şeklinde etkili olması bekleniyor. Kıyılarda ciddi bir örtü yapması beklenmiyor, ancak kentin iç ve yüksek kesimlerinde 5 – 10 cm kadar örtü yapabileceği bekleniyor.

ANKARA İÇİN YOĞUN KAR UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara’da bugün akşam ve gece saatlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı beklendiğini duyurdu. Meteoroloji’den yapılan açıklamada, yoğun kar nedeniyle oluşması muhtemel risklere karşı uyarıda bulunularak, şöyle denildi:

“Ankara’da bugün akşam saatlerinden itibaren etkisini artıracak kar yağışının gece boyunca devam edeceği ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Kar yağışının Ankara şehir merkezinde yükseltiye bağlı olarak 5-10 cm, kırsal kesimlerde ve yüksek bölgelerde 10-20 cm kar örtüsü yüksekliği oluşturması bekleniyor. Vatandaşların ve ilgililerin ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.”

ÜÇ İL İÇİN YOĞUN YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Antalya’nın doğusu ve Mersin ile Adana çevrelerinin sahil kesimlerinde kuvvetli sağanak yağışla iç ve yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı beklendiğini duyurdu. Meteoroloji’den yapılan açıklamada, yoğun kar ve kuvvetli yağış nedeniyle su baskını ve çığ tehlikesi gibi oluşması muhtemel risklere karşı uyarıda bulunularak, şöyle denildi:

“Bugün akşam saatlerinden sonra Antalya’nın doğusunda etkisini arttıracak yağışların yarın (Perşembe) akşam saatlerine kadar Antalya’nın doğu ilçeleri, Mersin ve Adana çevrelerinde sahil kesimlerinde çok kuvvetli yağmur ve sağanak (51-75 kg/metrekare); iç ve yüksek kesimlerde (1000 metre rakım üzerindeki yerler) yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli fırtınanın da beklendiği, geçtiğimiz günlerde yoğun kar yağışlarının yaşandığı bölgede yeni kar yağışlarıyla birlikte, ulaşımda aksamalar, buzlanma, don, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ tehlikesi, çatı çökmesi, tipi şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” DHA