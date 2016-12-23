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MHP Milletvekili kaza yaptı

MHP Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul, şehit Uzman Çavuş Ali Yılmaz'ın cenaze törenine katılmak için Antalya'ya gelirken Burdur'da trafik kazası geçirdi. Yurdakul, kazadan yara almadan kurtuldu.
19:3423 Aralık 2016
Gündem
MHP Milletvekili kaza yaptı
MHP Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul, şehit Uzman Çavuş Ali Yılmaz'ın cenaze törenine katılmak için Antalya'ya gelirken Burdur'da trafik kazası geçirdi. Yurdakul, kazadan yara almadan kurtuldu.

Antalya’da şehit Uzman Çavuş Ali Yılmaz’ın cenaze törenine katılmak için Ankara’dan yola çıkan MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin başdanışmanı ve Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul’un içinde bulunduğu ve danışmanı Refik Işık’ın kullandığı 06 DB 0106 plakalı otomobil, saat 11.30’da Burdur merkez Antalya Kavşağı’nda, Anıl Şahin yönetimindeki 15 DA 969 plakalı otomobille çarpıştı.

FOTO: DHA

FOTO: DHA

Kazada, Ahmet Selim Yurdakul ve sürücüler yara almazken, otomobillerde maddi hasar meydana geldi. Kazanın ardından Milletvekili Yurdakul, başka bir araçla Antalya’ya gelerek şehidin cenaze törenine katıldı.  DHA

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