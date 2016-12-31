Milli çift Sema Apak ve Eşref Apak boşanıyor

Türkiye’yi olimpiyatlarda temsil eden ilk milli çift Eşref ve Sema Apak'ın evliliği çatırdadı. Olimpiyat madalyalı çekiççi eşinin 5 ev ve ödül paralarını kumarda kaybettiğini ileri süren milli atlet Sema Apak, boşanma davası açtı.

Türkiye’yi olimpiyatlarda temsil eden ilk milli çift Eşref ve Sema Apak'ın evliliği çatırdadı. Olimpiyat madalyalı çekiççi eşinin 5 ev ve ödül paralarını kumarda kaybettiğini ileri süren milli atlet Sema Apak, boşanma davası açtı.

Habertürk Gazetesi’nden Hayati Arıgan’ın haberine göre, Türkiye'yi 2004 Atina ve 2012 Londra olimpiyatlarında temsil eden ilk evli milli sporculardan atlet Sema Apak ve çekiççi Eşref Apak 11 yıl önce evlendi. Hâlâ milli sporcu olarak hayatlarına devam eden ve bir erkek çocuğu olan çiftten 32 yaşındaki Sema Apak'ın iddiasına göre evlilikleri kumar yüzünden bozuldu. Sema Apak, eşinin evlilikleri boyunca “kumar dürtüsüne engel olamadığını” belirterek boşanmak için mahkemeye başvurdu.

KUMARDA 5 EV KAYBETTİ

İstanbul Aile Mahkemesi'ne verdiği dilekçede Sema Apak “Eşref, hamilelik dönemimde kumar sorunuyla karşılaştı. Kendisine ait 4, evliyken birlikte aldığımız bir evi kumarda kaybetti. İkimizin de olimpiyatlardan kazandığımız ödül paralarını kumara yatırdı ve kaybetti. Banka kartlarımla da internetteki bahis sitelerinden kumar oynayarak bizi zora soktu” iddiasında bulundu.

DÜRTÜ TEDAVİSİ GÖRDÜ

2014'te Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören Eşref Apak'a ‘dürtü bozukluğu' teşhisi konulduğunu belirten Sema Apak, tedavinin fayda sağlamadığını anlattı: “Her seferinde benden af diledi, bir daha kumar oynamayacağı sözü verdi. Fakat hiçbir sözünü tutmadı. Kumar yüzünden mal ve kazanç kaybının yanı sıra travmalar da yaşandı.”

500 BİN TL TAZMİNAT

Milli atlet, bir süredir ayrı yaşadığı eşinin şu an milli müsabakalara hazırlanmak için İzmir'de konakladığını belirttiği dilekçesinde, evlilik birliğinin temelden sarsıldığını ve şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmalarına karar verilmesini talep etti. Sema Apak, velayetinin kendisine verilmesini istediği çocukları için bin lira nafaka isterken, 400 bin lira maddi, 100 bin lira da manevi tazminat talebinde bulundu.