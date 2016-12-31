Milli Piyango çekilişi saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlayacak? Canlı izle

Milli Piyango yılbaşı çekilişine saatler kala heyecan artmaya başladı. 60 milyon lirayı kazanmanın hayalini kuran milyonlarca bilet sahibi çekilişin yapılacağı saati bekliyor. Milli Piyango çekilişi ne zaman, saat kaçta başlayacak? Yılbaşı özel çekilişi hangi kanaldan yayınlanacak? İşte Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi saatleri ve çekilişi canlı izleme linkleri...

Milli Piyango yılbaşı çekilişine saatler kala heyecan artmaya başladı. 60 milyon lirayı kazanmanın hayalini kuran milyonlarca bilet sahibi çekilişin yapılacağı saati bekliyor. Milli Piyango çekilişi ne zaman, saat kaçta başlayacak? Yılbaşı özel çekilişi hangi kanaldan yayınlanacak? İşte Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi saatleri ve çekilişi canlı izleme linkleri...

Milli Piyango çekilişi heyecanla bekleniyor. Bir ay boyunca satılan Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi biletlerinden alan vatandaşlar çekilişin başlayacağı saati dört gözle beklemeye başladılar. Bir yandan yılbaşı eğlencesi için hazırlık yapılırken diğer yandan Milli Piyango yılbaşı çekilişi için saatler sayılıyor. Büyük ikramiyenin 60 milyon lira olduğu yılbaşı özel çekilişi ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanal canlı yayınlayacak?

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen 2017 yılbaşı özel çekilişi saat kaçta başlayacak? Büyük ikramiye ne zaman saat kaçta çekilecek? Her sene düzenlenen ve büyük ikramiyesi ile bazen bir kişi, bazen iki kişinin bazen de dört kişinin kazandığı büyük ikramiye 60 milyon lira olarak açıklandı. Milli Piyango bayilerine koşturanlar bu akşam yapılacak çekilişi merak içinde beklemeye başladılar. Milli Piyango çekilişi idare tarafından yapılan açıklama ile aşağıdaki sıra ile belirtilen saatler içinde çekilişi yapılacak. Saat 19.00’da başlayacak çekilişle 20 adet 100 bin lirayı kazanan bilet numaraları belli olacak. Büyük ikramiye olan 60 milyon liranın çekilişi ise 23.30’da başlayacak. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişini aşağıdaki linkten canlı olarak takip edebilirsiniz.

Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi Canlı İzle

MİLLİ PİYANGO 31 ARALIK 2016 ( 2017 YILBAŞI ) ÇEKİLİŞİNİN CANLI YAYIN AKIŞ PLANI

SIRANO SAAT İKRAMİYE ADET

1 – 19.00-21.00 7 KÜRE 100.000 TL 20 ADET

2 – 23.00-23.05 1 KÜRE AMORTİLER 60 TL 2 ADET

3 – 23.05-23.10 7 KÜRE 500.000 TL 1 ADET

4 – 23.10-23.15 7 KÜRE 1.000.000 TL 1 ADET

5 – 23.15-23.20 7 KÜRE 2.000.000 TL 1 ADET

6 – 23.20-23.25 7 KÜRE 5.000.000 TL 1 ADET

7 – 23.25-23.30 7 KÜRE 10.000.000 TL 1 ADET

8 – 23.30-23.45 7 KÜRE 60.000.000 TL 1 ADET

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞLERİNDE EN ÇOK ÇIKAN SAYI

Milli piyangonun rakamsal istatistiklerinde “3” rakamının çoğunlukla, ikramiyeyi en çok kazananların biletinde olduğu gözlendi. Son 15 yıllık dönemde büyük ikramiye çıkan biletlerin üzerindeki rakamlar incelendiğinde “3” rakamının 18 kez şans küresinden çıktığı belirlendi. “3”ü izleyen “6” ve “7” rakamları 13'er kez çıkarak en şanslı 2. rakam olurken, “5” rakamı 11 kez, “1”, “2” ve “9” rakamları ise 10'ar kez büyük ikramiye kazanan biletleri belirledi. Milli Piyango'nun Yılbaşı çekilişlerinin en “talihsiz” rakamı ise ‘0' oldu. Son 15 yılda büyük ikramiye isabet eden Milli Piyango biletlerinin sadece 5'inde “0” rakamı yer aldı.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİNDE SON 10 YILDA ÇIKAN NUMARALAR

2015 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 0556013

2014 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 2692160

2013 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 2174451

2012 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 6718374

2011 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 4336149

2010 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 8821270

2009 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 9025160

2008 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 3326924

2007 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 1121383

2006 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 5503833

2005 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 2138345

2004 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA : 3786127

2003 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 5196322

2002 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 3387202

2001 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 6357990

2000 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 4758783

1999 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 2074891

1998 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 5193773