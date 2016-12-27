Milli Piyango çekilişlerinde en çok çıkan sayılar ve en şanslı iller hangileri?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 60 milyon lira olarak açıklandı. Herkesin hayallerini süsleyen büyük ikramiyeyi kazanma olasılığını artırmak için hangi ilden hangi sayıları içeren bilet almak gerekiyor? İşte Milli Piyango'da en çıkan numaralar ve en şanslı iller...

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 60 milyon lira olarak açıklandı. Herkesin hayallerini süsleyen büyük ikramiyeyi kazanma olasılığını artırmak için hangi ilden hangi sayıları içeren bilet almak gerekiyor? İşte Milli Piyango'da en çıkan numaralar ve en şanslı iller...

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişine günler kala, çekilişlerde en çok çıkan sayılar ve büyük ikramiyelerin en çok çıktığı iller merak ediliyor. 60 milyon liranın hayalini kuran vatandaşlar, şanslarını artırmak için büyük ikramiyenin daha önce isabet ettiği piyango biletinin alındığı bayilerden satın almaya çalışıyor. Bu dikkate alınınca ilk sırayı alan Nimet Abla gişesinin önünde Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi bileti almak için uzun kuyruklar oluştuğu gözleniyor. Geçen sene yapılan yılbaşı özel çekilişinde 55 milyon lira çeyrek bilete çıkmış ve bu biletlerin üç tanesi İstanbul’daki bayilerden alındığı tespit edilmişti. Peki Milli Piyango’da en çok hangi numaralar çıktı? Büyük ikramiyelerin en çok çıktığı iller hangileri?

MİLLİ PİYANGO’DA EN ÇOK ÇIKAN NUMARALAR HANGİLERİ?

Milli Piyango çekilişlerinde her numaranın şansı eşittir. Şansınız varsa 1234567 veya 0000000 ile büyük ikramiye kazanabilirsiniz. Yılbaşı çekilişleri son yıllarda 10 milyon numara üzerinde yapılıyor. Son 10 yıl içinde kimi çekilişler 7 milyon numara üzerinden yapıldığı için bu çekilişlerde numaranın ilk rakamının 7, 8, 9 olması olasılığı yoktur. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekilişlerde en çok çıkan rakam 17 sefer ile 3 rakamı; en az çıkan rakamlar ise 0 (sıfır) ve 6 dır.

0 : 4

1 : 8

2 : 10

3 : 17

4 : 4

5 : 7

6 : 4

7 : 9

8 : 8

9 : 6

EN ŞANSLI İL İSTANBUL

10 yıldır yapılan yılbaşı özel çekilişlerinde dörde bölünen büyük ikramiyeyi en çok kazanan il İstanbul oldu. 14 kez büyük ikramiyeye ortak olan İstanbul’u, 4’er kez ikramiye çıkan Ankara ve Adana ile 3 kez ikramiye çıkan İzmir takip etti.

2017 YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİNDE BÜYÜK İKRAMİYE 60 MİLYON TL

Milli Piyango İdaresi tarafından 31 Aralık 2016 Cumartesi günü yapılacak yılbaşı özel çekilişinde sahip ya da sahiplerini bulacak 60 milyon liralık büyük ikramiye, 300 bin adet 200 lira, 600 bin adet 100 lira ve 1,2 milyon adet 50 liralık banknotlarla verilebiliyor.

2015 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 0556013

2014 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 2692160

2013 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 2174451

2012 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 6718374

2011 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 4336149

2010 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 8821270

2009 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 9025160

2008 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 3326924

2007 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 1121383

2006 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 5503833

2005 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 2138345

2004 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA : 3786127

2003 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 5196322

2002 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 3387202

2001 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 6357990

2000 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 4758783

1999 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 2074891

1998 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 5193773