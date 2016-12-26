Zengin olma hayalleriyle Milli Piyango bayilerine koşan vatandaşlar bazı soruların cevabını merak ediyor. Milli Piyango biletleri ne kadar? Her sene yaşanan sahte piyango bileti tuzağına düşmemek için neler yapmalı?

Milli Piyango heyecanı sürüyor: Milli Piyango biletleri ne kadar? Sahte piyango bileti nasıl anlaşılır?

Zengin olma hayalleriyle Milli Piyango bayilerine koşan vatandaşlar bazı soruların cevabını merak ediyor. Milli Piyango biletleri ne kadar? Her sene yaşanan sahte piyango bileti tuzağına düşmemek için neler yapmalı?

Büyük ikramiye tam 60 milyon! Zengin olma hayalleri kuran vatandaşlar imkanları dahilinde biletlere akın etti. Milli Piyango’da büyük ikramiyeyi hedefleyen vatandaşlar bazı soruları araştırıyor, en çok korkulanlardan biri sahte piyango biletleri… Peki sahte Milli Piyango bileti nasıl anlaşılır? Milli Piyango bilet fiyatları ne kadar? İşte ayrıntılar…

YILBAŞI ÇEKİLİŞİ MİLLİ PİYANGO BİLETLERİ NE KADAR?

Tam bilet 60, yarım bilet 30, çeyrek bilet de 15 liradan satılmaya başladı. Yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin tam bilete çıkması durumunda, 60 milyon lira ile tarihinin en büyük ikramiyesini vermiş olacak.

SAHTE MİLLİ PİYANGO BİLETİ NASIL ANLAŞILIR?

Milli Piyango İdaresi bayilik ruhsatını (gezici bayilerde yaka kartı) taşıyan ve istenildiğinde ibraz eden kişilerden satın alınması gerekir.

Biletin arkasında bayi satış mührü bulunmalıdır. Pürüzsüz veya kağıdın örselenmemiş olmasına dikkat edilmelidir.

Biletin sol alt bölümde bulunan güvenlik numarası iki parmak arasında gezdirildiğinde rakamların kabarık olduğu hissedilmelidir.

Bilet ışığa tutulduğunda bilet kağıdının dokusu içinde beyaz renkli MP amblemli filigranı vardır.

Ultraviyole (UV) ışıkta mavi ve açık yeşil renkli parlayan ve kesik çizgiler şeklinde dağılımı bulunan elyaflar (3mm.) bulunmaktadır.

PİYANGO BİLETLERİ İÇİN UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Tam biletin 60, yarım biletin 30, çeyrek biletin de 15 liradan satıldığı özel çekilişe sayılı günler kala Eminönü Nimet Abla Gişesi önünde saat 23.00 itibariyle hareketlilik sürüyor. Gişe yetkilileri, vatandaşların özellikle çeyrek biletlere yoğun ilgi gösterdiği bilgisini verdi.

Çevredeki seyyar satıcılar da ellerinde kalan son biletleri satmaya çalışıyor.

Bilet alan vatandaşlardan Arda Volkan Özel, “Yeni yıldan beklentimiz mutluluk, savaşların bitmesi, ülkemizinde daha mutlu yaşayabilmek, şehitlerin olmaması… Tabi bir çuval paramız olsa fena olmaz yani, Trabzon'dan kalktık geldik buraya. Gezmeye geldik, bilet de aldık. Bilet bana çıkarsa herkesin planı gibi benim de planlarım var. Ev, araba alır bir iş kurarım. 4 tane çeyrek aldım iki tane daha alacağım. Çıkana bir tanede de çıkar zaten.” dedi.