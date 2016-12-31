Milli Piyango sonuçları: 2017 özel yılbaşı çekilişi için nefesler tutuldu!

2017'ye zengin girme hayalleri ile alınan biletler bu gece yapılacak Milli Pİyango yılbaşı özel çekilişi sonrası kontrol edilecek. İşte Milli Piyango sonuçları ile ilgili detaylar ve yılbaşı çekilişi canlı yayını...

2017'ye zengin girme hayalleri ile alınan biletler bu gece yapılacak Milli Pİyango yılbaşı özel çekilişi sonrası kontrol edilecek. İşte Milli Piyango sonuçları ile ilgili detaylar ve yılbaşı çekilişi canlı yayını...

2017 yılbaşı çekilişi Milli Piyango sonuçları bu gece MPİ’nin Ankara’daki çekiliş merkezinde yapılan çekiliş ile belli olacak. Çekiliş başladı ve büyük ikramiye dışındaki ikramiye grupları kademe kademe çekiliyor. Asıl Milli Piyango sonuçları yani yılbaşı çekilişi büyük ikramiyesi ise 23.30’da başlayacak ve bu büyük ikramiye çekilişi internetten canlı yayımlancak. Aşağıdaki bağlantı ile MPİ’nin canlı yayınına erişebilir ve çekiliş canlı izleyerek büyük ikramiyenin isabet ettiği biletin numaralarını mümkün olan en erken zamanda öğrenebilirsiniz.

MİLLİ PİYNAGO SONUÇLARI YILBAŞI ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE (23.30)

AMORTİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Bilet bedelini geri almanıza olanak sağlayan amorti çekilişi 23.00’da yapılacak ve Milli Piyango bileti alanlar biletlerinden son numara ile amorti numaralarını karşılaştıracaklar.