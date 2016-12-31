Milli Piyango sonuçları belli oldu: Yılbaşı bilet sorgulama

Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları belli oldu. 31 Aralık Milli Piyango çekiliş sonuçları için aşağıdaki linke tıklayınız.

Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları belli oldu. 31 Aralık Milli Piyango çekiliş sonuçları için aşağıdaki linke tıklayınız.

Milyonlarca vatandaş 60 milyon liralık büyük ödülü kazanmak için Milli Piyango Yılbaşı Özel bileti satın aldı. Heyecanla beklenilen Milli Piyango Yılbaşı Özel çekiliş sonuçları açıklandı. Sonuçlar için aşağıdaki linke tıklayınız.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Milli Piyango Yılbaşı özel çekiliş sonuçlarını öğrenmek için “http://www.mpi.gov.tr/sonuclar/_cs_piyango.php” adresine girip “Çekiliş Tarihi” kısmından “31-12-2016” tarihini seçtikten sonra hemen aşağıdaki kısma bilet numarınızı girip sonucunuza ulaşabilirsiniz. Sıralı tam sayfayı görmek için ise tarihi seçtikten sonra “Tüm Liste” sekmesine tıklayınız.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI – YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde amorti çıkan son numaraları; 0 ve 5 olarak belirlendi.

500 bin lira kazanan numara; 2566180 olarak belirlendi. İstanbul, Samsun, İzmir ve İstanbul

1 milyon lira kazanan numara; 6835248 olarak belirlendi. Dörde bölünen bu ikramiyenin çıktığı çeyrek biletler; İstanbul, Bursa, İstanbul, İstanbul’dan alındığı belirtildi.

2 milyon lira kazanan numara; 8932892 olarak belirlendi. İstanbul, Bursa, İzmir, Ankara

5 milyon lira kazanan numara; 9066659 olarak belirlendi. İstanbul, Gaziantep, Adana, İstanbul

10 milyon lira kazanan numara; 0550921 olarak belirlendi. Bilet küpürü çeyrek bilet, sevk merkezleri… İstanbul, Aydın, İstanbul, İstanbul

60 milyon lira kazanan numara; 2796288 olarak belirlendi. Çeyrek bilet, İstanbul, Antalya, İstanbul, İstanbul