Milli Piyango sonuçları: 2017 yılbaşı özel çekilişi sonuçları sorgulama

Milli Piyango yılbaşı çekilişi başladı. Toplamda 384 milyon liranın dağıtılacağı ve büyük bir heyecanla beklenen 2017 yılbaşı özel çekilişi, Milli Piyango İdaresi'nin Kızılay'daki binasında gerçekleştiriliyor. İşte Milli Piyango 2017 yılbaşı çekilişinde ikramiye kazanan ilk numaraların listesi... Peki amorti numaraları belli oldu mu? Büyük ikramiye çekilişi yapıldı mı? Milli Piyango bilet sorgulama aracı ve yılbaşı özel çekilişine dair detaylar için tıklayınız.

Milli Piyango yılbaşı çekilişi başladı. Toplamda 384 milyon liranın dağıtılacağı ve büyük bir heyecanla beklenen 2017 yılbaşı özel çekilişi, Milli Piyango İdaresi'nin Kızılay'daki binasında gerçekleştiriliyor. İşte Milli Piyango 2017 yılbaşı çekilişinde ikramiye kazanan ilk numaraların listesi... Peki amorti numaraları belli oldu mu? Büyük ikramiye çekilişi yapıldı mı? Milli Piyango bilet sorgulama aracı ve yılbaşı özel çekilişine dair detaylar için tıklayınız.

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi başladı. 2017 yılbaşı özel çekilişi, Milli Piyango İdares genel merkezinde saat 14’de başladı. Bu saatten itibaren yapılan çekilişlerde 100 bin liradan aşağıdaki ikramiyeler amorti hariç çekilişi yapıldı. Daha sonra saat 19’da ise 100 bin lirayı kazanan 20 adet numaranın çekilişi yapıldı. Amorti çekilişi 23.00’da başlayacak. Sırasıyla büyük ikramiyelerin çekilişi yapılacak. 60 milyon liralık ikramiyenin çekilişi ise 23.30’da yapılacak. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonuçlarını haberimizdeki linkten sorgulayabilirsiniz.

Milli Piyango çekiliş sonuçlarında 100 bin lira değerindeki ikramiye için bilet numaraları açıklandı. Çeyrek bilete isabet eden 100 bin liralık ikramiye İstanbul ve İskenderun illerine çıktı.

100 BİN LİRA İKRAMİYE İSABET EDEN NUMARALAR

3044608, 2948808, 6579442

Millli Piyango sonuçları: 2017 yılbaşı özel çekilişi bilet sorgulama için tıklayınız

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİNDE TOPLAM İKRAMİYE 348 MİLYON LİRA

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen yılbaşı özel çekilişi biletlerinin tümünün satılması halinde, vatandaşa 348 milyon 180 bin lira ikramiye dağıtılacak. Bunun 60 milyon lirası büyük ikramiye olarak verilecek. Özel çekilişin diğer büyük ikramiyeleri de 1 adet 10 milyon, 1 adet 5 milyon, 1 adet 2 milyon, 1 adet 1 milyon ve 1 adet de 500 bin lira olacak.

2 milyon adet de amortinin verileceği özel çekilişte, tüm biletlerin satılması halinde dağıtılacak ikramiye adedi 2 milyon 950 bin 269’a ulaşacak. Bütün biletlerin satılması kaydıyla da 348 milyon 180 bin liralık ikramiye dağıtılacak.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI NASIL İZLENECEK?

Milli Piyango sonuçları bu akşam belli olacak ve heyecan doruğa çıkacak, Milli Piyango İdaresi’nin resmi sitesinde sonuçlar canlı olarak yayınlanacak. Milli Piyango’da zengin edecek sonuçları aşaığıdaki link üzerinden canlı olarak izleyebilirsini.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİNDE HANGİ İKRAMİYE SAAT KAÇTA BELLİ OLACAK?

Milli Piyango çekilişinde ilk olarak saat 19:00-21:00 arasında 20 tane 100.000 TL'lik ikramiye çekilecek, ardından saat 23:00-23:05 arasında 2 adet amorti rakamı belli olacak. Ardından 5'er dakika arayla, 500.000 lira, 1.000.000 lira, 2.000.000 lira, 5.000.000 lira ve 10.000.000 liralık ikramiyeler çekilecek. Gece saat 23:30'da 60.000.000 liralık büyük ikramiye çekilişi yapılacak.

MİLLİ PİYANGO BAYİLERİ ÖNÜNDE KUYRUK DEVAM EDİYOR!

Milli Piyango yılbaşı çekilişine saatler kala Eminönünü’deki Nimet Abla Milli Piyango bayisinin önünde bilet kuyruğuna girenlerin sayısı azalmadı. Soğuk ve yağışlı havaya aldırış etmeyen vatandaşlar, yılbaşı özel çekilişi bileti almak için uzayan kuyrukta bekledi. Bilet alanların bazıları ikramiyeyi yetim çocuklara yardım etmek için kullanacağını belirtirken, bazıları hayallerinde ev, bazıları ise dünya turu olduğunu belirtti. Bilet bayisinin önünde satış yapan seyyar bayiler ise vatandaşların yağmurda beklemek yerine kendisini tercih ettiğini belirtti. Uzayan kuyrukta bekleyen vatandaşlardan bazıları 40 dakika beklediklerini bazıları ise sıranın çabuk geldiğini ifade etti.