Milli Piyango sonuçları belli oluyor: 2017 yılbaşı özel çekilişi canlı izle

Zengin olma hayaliyle yanıp tutuşan şansoyunu severler Milli Piyango sonuçlarını merakla bekliyor. Dananın kuyruğu Milli Piyango'da bu gece kopacak, milyoner olmak için sabırsızlıkla bekleyenler sonuçları canlı yayında izleyebilecek. Milli Piyango sonuçları nasıl canlı izlenecek?

Zengin olma hayaliyle yanıp tutuşan şansoyunu severler Milli Piyango sonuçlarını merakla bekliyor. Dananın kuyruğu Milli Piyango'da bu gece kopacak, milyoner olmak için sabırsızlıkla bekleyenler sonuçları canlı yayında izleyebilecek. Milli Piyango sonuçları nasıl canlı izlenecek?

Milli Piyango sonuçları merakla bekleniyor. 60 milyon, bir kişinin hayatını tümüyle değiştirebilecek büyük rakam. Milli Piyango yılbaşının gelenekselleşen şans oyunu ve bu gece büyük ikramiye sahibini bulacak… Milli Piyango’da 60 milyon kazanan talihli kişi bu gece belli olacak, ancak Milli Piyango’da 60 milyon liralık büyük ikramiyenin yanında gayet tatmin edici birçok ikramiye var. İşte Milli Piyango sonuçlarının çekileceği saatler ve canlı izleme bağlantısı!

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI NASIL İZLENECEK?

Milli Piyango sonuçları bu akşam belli olacak ve heyecan doruğa çıkacak, Milli Piyango İdaresi’nin resmi sitesinde sonuçlar canlı olarak yayınlanacak. Milli Piyango’da zengin edecek sonuçları aşaığıdaki link üzerinden canlı olarak izleyebilirsini.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİNDE HANGİ İKRAMİYE SAAT KAÇTA BELLİ OLACAK?