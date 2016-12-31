Milli Piyango sonuçları belli oluyor: 2017 yılbaşı özel çekilişi canlı izle

Milli Piyango sonuçları merakla bekleniyor. 60 milyon, bir kişinin hayatını tümüyle değiştirebilecek büyük rakam. Milli Piyango yılbaşının gelenekselleşen şans oyunu ve bu gece büyük ikramiye sahibini bulacak… Milli Piyango’da 60 milyon kazanan talihli kişi bu gece belli olacak, ancak Milli Piyango’da 60 milyon liralık büyük ikramiyenin yanında gayet tatmin edici birçok ikramiye var. İşte Milli Piyango sonuçlarının çekileceği saatler ve canlı izleme bağlantısı!
MİLLİ PİYANGO BAYİLERİ ÖNÜNDE KUYRUK DEVAM EDİYOR!
Milli Piyango yılbaşı çekilişine saatler kala Eminönünü’deki Nimet Abla Milli Piyango bayisinin önünde bilet kuyruğuna girenlerin sayısı azalmadı. Soğuk ve yağışlı havaya aldırış etmeyen vatandaşlar, yılbaşı özel çekilişi bileti almak için uzayan kuyrukta bekledi. Bilet alanların bazıları ikramiyeyi yetim çocuklara yardım etmek için kullanacağını belirtirken, bazıları hayallerinde ev, bazıları ise dünya turu olduğunu belirtti. Bilet bayisinin önünde satış yapan seyyar bayiler ise vatandaşların yağmurda beklemek yerine kendisini tercih ettiğini belirtti. Uzayan kuyrukta bekleyen vatandaşlardan bazıları 40 dakika beklediklerini bazıları ise sıranın çabuk geldiğini ifade etti.