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Milli Piyango sonuçları belli oluyor: 2017 yılbaşı özel çekilişi canlı izle

Zengin olma hayaliyle yanıp tutuşan şansoyunu severler Milli Piyango sonuçlarını merakla bekliyor. Dananın kuyruğu Milli Piyango'da bu gece kopacak, milyoner olmak için sabırsızlıkla bekleyenler sonuçları canlı yayında izleyebilecek. Milli Piyango sonuçları nasıl canlı izlenecek?
17:2531 Aralık 2016
Gündem
Milli Piyango sonuçları belli oluyor: 2017 yılbaşı özel çekilişi canlı izle
Zengin olma hayaliyle yanıp tutuşan şansoyunu severler Milli Piyango sonuçlarını merakla bekliyor. Dananın kuyruğu Milli Piyango'da bu gece kopacak, milyoner olmak için sabırsızlıkla bekleyenler sonuçları canlı yayında izleyebilecek. Milli Piyango sonuçları nasıl canlı izlenecek?

Milli Piyango sonuçları merakla bekleniyor. 60 milyon, bir kişinin hayatını tümüyle değiştirebilecek büyük rakam. Milli Piyango yılbaşının gelenekselleşen şans oyunu ve bu gece büyük ikramiye sahibini bulacak… Milli Piyango’da 60 milyon kazanan talihli kişi bu gece belli olacak, ancak Milli Piyango’da 60 milyon liralık büyük ikramiyenin yanında gayet tatmin edici birçok ikramiye var. İşte Milli Piyango sonuçlarının çekileceği saatler ve canlı izleme bağlantısı!

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI NASIL İZLENECEK?
Milli Piyango sonuçları bu akşam belli olacak ve heyecan doruğa çıkacak, Milli Piyango İdaresi’nin resmi sitesinde sonuçlar canlı olarak yayınlanacak. Milli Piyango’da zengin edecek sonuçları aşaığıdaki link üzerinden canlı olarak izleyebilirsini.
MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİNDE HANGİ İKRAMİYE SAAT KAÇTA BELLİ OLACAK?
Milli Piyango çekilişinde ilk olarak saat 19:00-21:00 arasında 20 tane 100.000 TL'lik ikramiye çekilecek, ardından saat 23:00-23:05 arasında 2 adet amorti rakamı belli olacak. Ardından 5'er dakika arayla, 500.000 lira, 1.000.000 lira, 2.000.000 lira, 5.000.000 lira ve 10.000.000 liralık ikramiyeler çekilecek. Gece saat 23:30'da 60.000.000 liralık büyük ikramiye çekilişi yapılacak.

MİLLİ PİYANGO BAYİLERİ ÖNÜNDE KUYRUK DEVAM EDİYOR!
Milli Piyango yılbaşı çekilişine saatler kala Eminönünü’deki Nimet Abla Milli Piyango bayisinin önünde bilet kuyruğuna girenlerin sayısı azalmadı. Soğuk ve yağışlı havaya aldırış etmeyen vatandaşlar, yılbaşı özel çekilişi bileti almak için uzayan kuyrukta bekledi. Bilet alanların bazıları ikramiyeyi yetim çocuklara yardım etmek için kullanacağını belirtirken, bazıları hayallerinde ev, bazıları ise dünya turu olduğunu belirtti. Bilet bayisinin önünde satış yapan seyyar bayiler ise vatandaşların yağmurda beklemek yerine kendisini tercih ettiğini belirtti. Uzayan kuyrukta bekleyen vatandaşlardan bazıları 40 dakika beklediklerini bazıları ise sıranın çabuk geldiğini ifade etti.

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