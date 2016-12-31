Milli Piyango: Yılbaşı çekiliş sonuçları için geri sayım! (2017)

Büyük ikramiye herkesi cezbediyor, milyonlar çekiliş sonuçlarını bekliyor. Şanslı biletler hangi şehirde satıldı? Milli Piyango sonuçları akşam saatlerinden itibaren belli olmaya başlayacak. İşte bu akşam heyecanı doruğa Milli Piyango sonuçlarının belirleneceği saatler...

Büyük ikramiye herkesi cezbediyor, milyonlar çekiliş sonuçlarını bekliyor. Şanslı biletler hangi şehirde satıldı? Milli Piyango sonuçları akşam saatlerinden itibaren belli olmaya başlayacak. İşte bu akşam heyecanı doruğa Milli Piyango sonuçlarının belirleneceği saatler...

Acısıyla tatlısıyla geçirdiğimiz 2016 yılını zengin olarak tamamlama hayali kuran vatandaşlar, aralık ayının başından itibaren Milli Piyango biletlerini almaya başladı. Yılbaşı heyecanını katlamak isteyen vatandaşlar bu akşam merakla Milli Piyango 2017 Yılbaşı Özel Çekilişi sonuçlarını bekleyecek. Milli Piyango’da büyük ikramiyenin yanında diğer ikramiyeler için de çekilişler yapılacak, işte akşamın Milli Piyango çekiliş çizelgesi…

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞLERİ KAÇTA BAŞLAYACAK?

Milli Piyango çekilişinde ilk olarak saat 19:00-21:00 arasında 20 tane 100.000 TL’lik ikramiye çekilecek, ardından saat 23:00-23:05 arasında 2 adet amorti rakamı belli olacak. Ardından 5’er dakika arayla, 500.000 lira, 1.000.000 lira, 2.000.000 lira, 5.000.000 lira ve 10.000.000 liralık ikramiyeler çekilecek. Gece saat 23:30’da 60.000.000 liralık büyük ikramiye çekilişi yapılacak.

CAN ATAKLI YAZDI: MİLLİ PİYANGO’DAKİ FETÖ TEMİZLENDİ Mİ?

Bugün yılın son günü. Yarın yeni bir yılın ilk ışıklarına “merhaba” diyeceğiz. Herkes kendi anlayışına göre yeni yılı karşılayacak elbette ama milyonlarca kişinin gözü kulağı Milli Piyango çekilişinde. Dile kolay bu yılın büyük ikramiyesi tam 60 milyon lira. Bakalım bu yıl büyük ikramiye hangi bilete çıkacak? Geçen yılın ikinci gününde bu köşede “Büyük ikramiye hep mi dörtte bir bilete çıkar?” başlığı ile sormuştum. Çünkü Milli Piyango yılbaşı çekilişinde tam 10 yıldır büyük ikramiye hep çeyrek bilete çıkıyordu. Çıkar çıkmasına elbette ama 10 yıl hep çeyrek bilete çıkması olasılık hesaplarını altüst ediyor…

YAZININ DEVAMINI AŞAĞIDAKİ BAĞLANTIYA TIKLAYARAK OKUYABİLİRSİNİZ

İLGİLİ HABER Bakalım Milli Piyango'daki FETÖ temizlendi mi?