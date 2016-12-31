Milli Piyango yılbaşı çekilişi saat kaçta hangi kanalda? (MPİ çekilişi ne zaman)

Yepyeni bir yıla giriş yapıyoruz. Her yılbaşı gelenek haline gelen Milli Piyango bileti, milyonlarca vatandaş tarafından satın alındı. Satın alınan biletlerin ardından çekiliş sonuçları heyecanla bekleniyor.
Milli Piyango İdaresi (MPİ) resmi internet sitesi çekiliş sonuçları ile ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamaya göre ilk çekiliş saati 19.00’da başlarken en büyük ikramiye olan 60 milyonluk liralık çekiliş saati ise 23.30 olarak belirlendi.
“İdaremizin 31 Aralık 2016 (2017 Yılbaşı) Özel Çekilişi, Ankara Kızılay'da bulunan Genel Müdürlük hizmet binamızın çekiliş salonunda yapılacaktır.
Saat 23.30 itibariyle yapılacak olan 60 Milyon TL tutarındaki büyük ikramiyenin çekilişine, satılan bilete çıkana kadar devam edilecektir. Saat 19.00'dan itibaren, aşağıdaki çekiliş akış planı çerçevesinde değerli basın mensuplarımız da çekilişimize katılarak ses ve görüntü alabileceklerdir.
Yılbaşı Çekilişimiz, bütün çekilişlerimizde olduğu gibi halka açık olarak, çekiliş heyeti ve noter gözetiminde gerçekleştirilecek olup, çekilişimize bütün halkımız davetlidir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”
1 – 19.00-21.00 7 KÜRE 100.000 TL 20 ADET
2 – 23.00-23.05 1 KÜRE AMORTİLER 60 TL 2 ADET
3 – 23.05-23.10 7 KÜRE 500.000 TL 1 ADET
4 – 23.10-23.15 7 KÜRE 1.000.000 TL 1 ADET
5 – 23.15-23.20 7 KÜRE 2.000.000 TL 1 ADET
6 – 23.20-23.25 7 KÜRE 5.000.000 TL 1 ADET
7 – 23.25-23.30 7 KÜRE 10.000.000 TL 1 ADET
8 – 23.30-23.45 7 KÜRE 60.000.000 TL 1 ADET
Yılbaşı çekilişini canlı izlemek için aşağıdaki linke tıklayınız.