Yeni yıla zengin olarak girme hayali ile yanıp tutuşan milyonlarca vatandaş Milli Piyango yılbaşı çekilişi için saat sayıyor. Peki, Milli Piyango çekilişi saat kaçta hangi kanalda?

Milli Piyango yılbaşı çekilişi saat kaçta hangi kanalda? (MPİ çekilişi ne zaman)

Yeni yıla zengin olarak girme hayali ile yanıp tutuşan milyonlarca vatandaş Milli Piyango yılbaşı çekilişi için saat sayıyor. Peki, Milli Piyango çekilişi saat kaçta hangi kanalda?

Yepyeni bir yıla giriş yapıyoruz. Her yılbaşı gelenek haline gelen Milli Piyango bileti, milyonlarca vatandaş tarafından satın alındı. Satın alınan biletlerin ardından çekiliş sonuçları heyecanla bekleniyor.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Milli Piyango İdaresi (MPİ) resmi internet sitesi çekiliş sonuçları ile ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamaya göre ilk çekiliş saati 19.00’da başlarken en büyük ikramiye olan 60 milyonluk liralık çekiliş saati ise 23.30 olarak belirlendi.

İŞTE MPİ DUYURUSU:

“İdaremizin 31 Aralık 2016 (2017 Yılbaşı) Özel Çekilişi, Ankara Kızılay'da bulunan Genel Müdürlük hizmet binamızın çekiliş salonunda yapılacaktır.

Saat 23.30 itibariyle yapılacak olan 60 Milyon TL tutarındaki büyük ikramiyenin çekilişine, satılan bilete çıkana kadar devam edilecektir. Saat 19.00'dan itibaren, aşağıdaki çekiliş akış planı çerçevesinde değerli basın mensuplarımız da çekilişimize katılarak ses ve görüntü alabileceklerdir.

Yılbaşı Çekilişimiz, bütün çekilişlerimizde olduğu gibi halka açık olarak, çekiliş heyeti ve noter gözetiminde gerçekleştirilecek olup, çekilişimize bütün halkımız davetlidir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

MİLLİ PİYANGO 31 ARALIK 2016 ( 2017 YILBAŞI ) ÇEKİLİŞİNİN CANLI YAYIN AKIŞ PLANI

SIRA NO SAAT İKRAMİYE ADET

1 – 19.00-21.00 7 KÜRE 100.000 TL 20 ADET

2 – 23.00-23.05 1 KÜRE AMORTİLER 60 TL 2 ADET

3 – 23.05-23.10 7 KÜRE 500.000 TL 1 ADET

4 – 23.10-23.15 7 KÜRE 1.000.000 TL 1 ADET

5 – 23.15-23.20 7 KÜRE 2.000.000 TL 1 ADET

6 – 23.20-23.25 7 KÜRE 5.000.000 TL 1 ADET

7 – 23.25-23.30 7 KÜRE 10.000.000 TL 1 ADET

8 – 23.30-23.45 7 KÜRE 60.000.000 TL 1 ADET

Yılbaşı çekilişini canlı izlemek için aşağıdaki linke tıklayınız.

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