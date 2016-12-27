Milli Piyango yılbaşı özel çekiliş programı belli oldu. 31 Aralık 2016 Cumartesi günü yapılacak 2017 yılbaşı özel çekilişi saat 19.00'da başlayacak ve Milli Piyango İdaresi resmi sitesinden canlı olarak yayınlanacak. Peki 60 milyon liralık büyük ikramiye çekilişi saat kaçta yapılacak? İşte Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde dağıtılması planlanan ikramiyelerin miktarı ve bu ikramiyelerin çekiliş programı...

Milli Piyango yılbaşı özel çekiliş programı belli oldu. 31 Aralık 2016 Cumartesi günü yapılacak 2017 yılbaşı özel çekilişi saat 19.00'da başlayacak ve Milli Piyango İdaresi resmi sitesinden canlı olarak yayınlanacak. Peki 60 milyon liralık büyük ikramiye çekilişi saat kaçta yapılacak? İşte Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde dağıtılması planlanan ikramiyelerin miktarı ve bu ikramiyelerin çekiliş programı...

Milli Piyango İdaresi, 31 Aralık 2016 akşamı yapılacak olan yılbaşı özel çekilişinin programını açıkladı. Büyük ikramiyenin 60 milyon lira olarak açıklandı yılbaşı özel çekilişinde hangi ikramiyenin saat kaçta çekileceği belli oldu. Yirmi adet 100 bin lira çekilişi ile başlayacak olan yılbaşı özel çekilişi programı, büyük ikramiyeyi kazanan numaraların çekilişi ile sona erecek. Milli Piyango İdaresi yılbaşı özel çekilişi programı, saat 19.00’da başlayacak, 24.00’da sona erecek. Milli Piyango İdaresi tarafından canlı yayında yapılacak olan yılbaşı özel çekilişine, isteyen herkes katılabilecek. Aynı zamanda MPİ resmi sitesi üzerinden bu canlı yayını izleme olanağı olacaktır. İşte Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan ve 31 Aralık 2016 Cumartesi günü yapılacak yılbaşı özel çekilişi programı ve idare tarafından yapılan duyuru…

31 Aralık 2016 (2017 Yılbaşı) Özel Çekiliş Duyurusu

İdaremizin 31 Aralık 2016 (2017 Yılbaşı) Özel Çekilişi, Ankara Kızılay'da bulunan Genel Müdürlük hizmet binamızın çekiliş salonunda yapılacaktır.

Saat 23.30 itibariyle yapılacak olan 60 Milyon TL tutarındaki büyük ikramiyenin çekilişine, satılan bilete çıkana kadar devam edilecektir. Saat 19.00'dan itibaren, aşağıdaki çekiliş akış planı çerçevesinde değerli basın mensuplarımız da çekilişimize katılarak ses ve görüntü alabileceklerdir.

Yılbaşı Çekilişimiz, bütün çekilişlerimizde olduğu gibi halka açık olarak, çekiliş heyeti ve noter gözetiminde gerçekleştirilecek olup, çekilişimize bütün halkımız davetlidir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

MİLLİ PİYANGO 31 ARALIK 2016 ( 2017 YILBAŞI ) ÇEKİLİŞİNİN CANLI YAYIN AKIŞ PLANI

SIRANO SAAT İKRAMİYE ADET

1 – 19.00-21.00 7 KÜRE 100.000 TL 20 ADET

2 – 23.00-23.05 1 KÜRE AMORTİLER 60 TL 2 ADET

3 – 23.05-23.10 7 KÜRE 500.000 TL 1 ADET

4 – 23.10-23.15 7 KÜRE 1.000.000 TL 1 ADET

5 – 23.15-23.20 7 KÜRE 2.000.000 TL 1 ADET

6 – 23.20-23.25 7 KÜRE 5.000.000 TL 1 ADET

7 – 23.25-23.30 7 KÜRE 10.000.000 TL 1 ADET

8 – 23.30-23.45 7 KÜRE 60.000.000 TL 1 ADET