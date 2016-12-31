Milli Piyango Yılbaşı çekiliş sonuçları 2017: Milli Piyango bilet sorgulama aracı

60 milyon lira tutarındaki büyük ikramiye dudak uçuklatıyor. Vatandaşlar ise "Milli Piyango Yılbaşı özel çekiliş sonuçları ne zaman?" sorusunun cevabını merak ediyor.

60 milyon lira tutarındaki büyük ikramiye dudak uçuklatıyor. Vatandaşlar ise "Milli Piyango Yılbaşı özel çekiliş sonuçları ne zaman?" sorusunun cevabını merak ediyor.

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişine az kaldı. MPİ tarafından canlı yayınlanacak çekilişini haberimizden canlı izleyebilirsiniz. Koskoca bir yılı geride bırakırken 60 milyon lirayı kazanmanın hayali ve umuduyla Milli Piyango sonuçlarını merakla bekliyoruz. Bir yıl içinde zaman zaman güldük çoğu zaman da ülke olarak ağladık diyebiliriz. Bu sebepten dolayı 2017 yılı büyük bir beklentiyle geliyor. Yeni yılın ilk beklentisi ise 2017’ye zengin olarak girmek.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Milyonlarca vatandaş zengin olma hayali ile Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekiliş bileti aldı. Şimdi dört gözle Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekiliş sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyorlar. Aşağıdaki tablodan çekiliş saatlerini öğrenebilirsiniz.

SIRA NO – SAAT – İKRAMİYE ADET

1 – 19.00-21.00 7 KÜRE 100.000 TL – 20 ADET

2 – 23.00-23.05 1 KÜRE AMORTİLER 60 TL – 2 ADET

3 – 23.05-23.10 7 KÜRE 500.000 TL – 1 ADET

4 – 23.10-23.15 7 KÜRE 1.000.000 TL – 1 ADET

5 – 23.15-23.20 7 KÜRE 2.000.000 TL – 1 ADET

6 – 23.20-23.25 7 KÜRE 5.000.000 TL – 1 ADET

7 – 23.25-23.30 7 KÜRE 10.000.000 TL – 1 ADET

8 – 23.30-23.45 7 KÜRE 60.000.000 TL 1 ADET

Yılbaşı özel çekişini canlı izlemek için aşağıdaki linke tıklayınız.

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60 MİLYON LİRAYLA NELER ALINIR?

Büyük ikramiyeyle 67 bin 500 adet Cumhuriyet, 133 bin 500 adet yarım ve 266 bin 700 adet çeyrek altın alınabiliyor.

Bu parayla, en pahalı otomobiller arasında gösterilen Bugatti Veyron’dan 7 adet almak mümkünken, lüks jetlere de sahip olunabiliyor.

İkramiye ile 1 milyon lira değerinde 60 lüks yata sahip olunabilirken, erkeklerde prestij göstergesi haline gelen lüks saatlerden de bin 200 adet alınabiliyor.

200 bin lira değerinde 300 normal, 350 bin lira değerinde 171 lüks daire ya da 600 bin lira değerinde 100 villa satın alınabilirken, bu gayrimenkullerden aylık ortalama 450 bin lira kira geliri elde edilebiliyor.