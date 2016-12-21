Milli Savunma Bakanlığından tecil açıklaması! Teciller geri mi çekildi?

Sosyal medyayada tecil süresi ve tarihleri ile ilgili yayılan söylentilerle ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığı bir basın açıklaması geldi. Tecil uygulamasında değişikliip olup olmadığı açıklandı.

Sosyal medyayada tecil süresi ve tarihleri ile ilgili yayılan söylentilerle ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığı bir basın açıklaması geldi. Tecil uygulamasında değişikliip olup olmadığı açıklandı.

Türkiye’de son dönemde yaşanan olaylar sonrası sosyal medyada tecil tarihlerinin geriye çekilmesi ile ilgili söylentiler yayıldı. E-devlet üzerinden tecil tarihlerini kontrol eden bazı kişiler tecil tarihlerinin geri çekildiğini bazıları ise tarihin ileri alındığını belirtti. Bu durum da tecil uygulaması ile ilgili değişiklik yapıldığı şüphesine yol açtı. Milli Savunma Bakanlığı bu söylentiler ve basında çıkan haberlere istinaden bir basın açıklaması yaptı. İşte bakanlığı 3 maddede özetlediği ve tecil uygulamasında bir değikilik olmadığının belirtildiği açıklama…

21 Aralık 2016 tarihli bazı basın yayın organlarında çıkan askerlik erteleme süreleri hakkındaki haberlere ilişkin açıklama:

1. Öğrenci ertelemeleri 1111 sayılı Kanunun 35’nci Maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre Üniversiteler tarafından kimlikleri bildirilen yükümlülerin askerlikleri 2 senelik öğrenim süresi için 4 yıl, 4 senelik öğrenim süresi için 7 yıl, 6 senelik öğrenim süresi için 9 yıl olarak okula ilk kayıt yaptırdıkları yıldan itibaren ertelenebilmektedir. Erteleme süreleri, lisans/ön lisan eğitimde 29 yaşını aşmamakta Lisans üstü eğitimlerde ise 35 yaşına çıkabilmektedir.

2. Öğrencilerin mezuniyeti veya okulu terk etmelerinde ise, bu ertelemeleri iptal edilerek yükümlülerin yoklama için gerekli işlemleri başlatılmaktadır. Bununla birlikte öğrenciler öğrenimlerini terk ettikleri veya mezun oldukları tarihten itibaren 1 veya 2 sene süreyle sevk tehirleri haklarını kullanabilmektedirler.

3. Örneğin 2012’de 4 senelik bir fakülteye kaydolan öğrencinin askerliği 2019 yılı sonuna kadar ertelenmektedir. Öğrenci 2016 yılında mezun olduğu takdirde mevcut erteleme süresi iptal edilerek yoklama için gerekli işlemler başlatılmaktadır. Bu nedenle, basında çıkan haberlerin yanlış yorumlamadan kaynaklandığı, uygulamada bir değişiklik olmadığı görülmektedir.