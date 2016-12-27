Minibüsün yakıt deposunda 14 kilo 300 gram esrar ele geçti

Uşak'ta, polisin takip ederek durdurduğu bir minibüsün yakıt deposunda 14 kilo 300 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 2'si, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Uşak'ta, polisin takip ederek durdurduğu bir minibüsün yakıt deposunda 14 kilo 300 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 2'si, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Uşak Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu İle Mücadele Şubesi ekipleri, doğu illerinden minibüsle İzmir’e uyuşturucu sevk edileceği ihbarı üzerine harekete geçti. Bu sabah Ankara- Uşak karayolu Uşak Şeker Fabrikası Kavşağı’nda önlem alan polis, takibe aldığı minibüsü durdurdu.

Uyuşturucu operasyonları için eğitilen polis köpeği ‘Tora’ ile yapılan aramada aracın yakıt deposuna gizlenen 20 paket içinde 14 kile 300 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan ve sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 30 yaşındaki M.Y. ve 26 yaşındaki G.D. tutuklanırken, 19 yaşındaki B.K. ve 36 yaşındaki N.D. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

DHA