Minik Nehir’in acı sonu!

İzmir'in Menderes ilçesinde, 6 yaşındaki ana sınıfı öğrencisi Nehir Çağın, aniden hareket eden okul servisinin altında kalarak hayatını kaybetti

Gümüldür Murat Eren Anaokul’na giden 6 yaşındaki Nehir Çağın ile aynı eğitim kurumunda ilkokulda okuyan ablası Irmak Çağın, Ahmet Akmaral Caddesi üzerindeki evlerinin önünde gelince servis minibüsünden indi.

Bu sırada servis şoförü Adem T.’nun kendisini fark etmeyip hareket etmesi üzerine Nehir, minibüsün arka tekerinin altında kaldı. Kazayı fark eden sürücü Adem T., ağır yaralanan talihsiz kızı yakındaki sağlık ocağına götürdü. Nehir Çağın’ın doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Jandarmaya teslim olan şoför Adem T., “Kazanın nasıl olduğunu bilmiyorum” derken, Nehir Çağın’ın ölümü, ailesi ve yakınlarını yasa boğdu. DHA