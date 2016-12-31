Müsteşar konuştu AKP karıştı

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin konuştu, "bizde FETÖ'cü olmaz" diyen AKP karıştı. Tekin, 2013'te Müsteşarlık görevine başlamadan önce bir bakanın kendisine "Fethullah Hoca'nın selamı var, Müsteşarlığı kabul etme" dediğini açıkladı, kulislerde tartışma başladı; kim bu bakan ?

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin konuştu, "bizde FETÖ'cü olmaz" diyen AKP karıştı. Tekin, 2013'te Müsteşarlık görevine başlamadan önce bir bakanın kendisine "Fethullah Hoca'nın selamı var, Müsteşarlığı kabul etme" dediğini açıkladı, kulislerde tartışma başladı; kim bu bakan ?

Yusuf Tekin, Mayıs 2013 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlığı görevine getirildi. Bu tarihte, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında 61. Hükümet görev başındaydı. Tekin’in Müsteşar olduğu dönemde Milli Eğitim Bakanlığı görevinde Nabi Avcı bulunuyordu. Avcı, bakanlık görevini Yusuf Tekin’in Müsteşar olarak atanmasından hemen önce, Ocak 2011’te Ömer Dinçer’den devralmıştı.

Tekin’in Müsteşar olduğu dönemde, 61. hükümette bakanlık görevinde bulunan diğer isimler ise şöyleydi;

– 4 Başbakan Yardımcısı:

Başbakan Yardımcıları Bülent Arınç, Ali Babacan, Beşir Atalay, Bekir Bozdağ

– Adalet Bakanlığı: Sadullah Ergin

– Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (Yeni bakanlık):

– Avrupa Birliği Bakanlığı ; Egemen Bağış

– Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ;Nihat Ergün

– Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: Faruk Çelik

– Çevre ve Şehircilik Bakanlığı : Erdoğan Bayraktar

– Dışişleri Bakanlığı: Ahmet Davutoğlu

– Ekonomi Bakanlığı : Zafer Çağlayan

– Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: Taner Yıldız

– Gençlik ve Spor Bakanlığı : Suat Kılıç

– Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı : Mehdi Eker

– Gümrük ve Ticaret Bakanlığı : Hayati Yazıcı

– İçişleri Bakanlığı: İdris Naim Şahin -2013 Ocak’tan itibaren Muammer Güler

– Kalkınma Bakanlığı : Vedat Yılmaz

– Kültür ve Turizm Bakanlığı: Ertuğrul Günay – 2013 Ocak’tan itibaren Ömer Çelik

– Maliye Bakanlığı: Mehmet Şimşek

– Milli Eğitim Bakanlığı: Ömer Dinçer- 2013 ocak’tan itibaren Nabi Avcı

– Milli Savunma Bakanlığı: İsmet Yılmaz

– Orman ve Su Bakanlığı: Veysel Eroğlu

– Sağlık Bakanlığı: Recep Akdağ- 2013 Ocak’tan itibaren Mehmet Müezzinoğlu

– Ulaştırma Bakanlığı: Binali Yıldırım

MEB MÜSTEŞARI NE DEMİŞTİ?

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, Trabzon’da gerçekleştirilen bir panelde yaptığı konuşmada 2013 yılında bir bakan tarafından kendisine, ‘Fetullah Hoca’nın selamı var. Tayyip Bey seni Milli Eğitim Bakanlığına müsteşar olarak alacak, seni uyarıyoruz. Gidersen, kabul edersen seni rezil edeceğiz, insan içine çıkamaz hale getireceğiz’ dendiğini söylemişti.

28 Şubat sonrasında eğitimin FETÖ’ye ihale edildiğini söyleyen Tekin şöyle konuşmuştu; “Bu tekelleşmenin, ülkenin bağımsızlığına, ülkenin geleceğine ciddi bir ihanet olduğunu alelen söylediğim için, bu ülkenin çocuklarını, gençlerini, dershaneler üzerinden devşirip beyinlerini yıkayarak yabancılaştırdıklarını, alelen söylediğim için 2013 yılı Ocak ayından itibaren bu anlamda şahsım, çalışma arkadaşlarım, ailem, çocuklarım üzerinden inanılmaz bir karalama kampanyası ile karşı karşıya kaldım ve çok açık bir biçimde çok üst düzey bir kişi bir bakan tarafından, 2013 yılında ‘Fetullah Hoca’nın selamı var. Tayyip Bey seni Milli Eğitim Bakanlığına müsteşar olarak alacak, seni uyarıyoruz. Gidersen, kabul edersen seni rezil edeceğiz, insan içine çıkamaz hale getireceğiz’ bunu arkadaşlar bakın, bir Bakan söyledi.”