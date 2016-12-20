O avukat gözaltına alındı!

Evde kalan 3 polis memuru, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Yapılan araştırmada Altıntaş'ın Keçiören Kalaba'daki evinde S.Ö isimli bir avukatın da kaldığı belirlendi. Ancak avukat S.Ö evde bulunamadı. Akşam saatlerinde ise S.Ö İstanbul'da yakalandı ve gözaltına alındı.
ÖLENE KADAR BEKLEDİ
Ölü muayene tutanağına göre Karlov'a 9 kurşun isabet etti. Olay anına ilişkin görüntülerin incelemesinde ise Altıntaş'ın büyükelçiye 11 el ateş ettiği tespit edildi. Suikastçının büyükelçiye biri ensesine, 4'ü sırt ve beline olmak üzere önce 4 el ateş ettiği, yere düştükten sonra da ateşe devam ettiği, Karlov can verene kadar da başında beklediği belirlendi. Polis Altıntaş'ın toplamda 11 el büyükelçiye ateş ettikten sonra 7 el de çatışmada sıktığı tespit edildi. Altıntaş'ın telefonu, sosyal medya hesapları ve bilgisayarı da incelemeye alındı.