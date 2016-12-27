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O bakan Nurettin Canikli değildi

Sözcü yazarı Saygı Öztürk'ün 14 Aralık'ta kaleme aldığı köşe yazısında değindiği 'Yas günü bakanın mangal partisi' başlığına 'O bakan Canikli mi?' sorusu yöneltilmişti. Öztürk, soruya 'Canikli değil, başka bir bakandı' diyerek yanıt verdi.
10:5427 Aralık 2016
Gündem
O bakan Nurettin Canikli değildi
Sözcü yazarı Saygı Öztürk'ün 14 Aralık'ta kaleme aldığı köşe yazısında değindiği 'Yas günü bakanın mangal partisi' başlığına 'O bakan Canikli mi?' sorusu yöneltilmişti. Öztürk, soruya 'Canikli değil, başka bir bakandı' diyerek yanıt verdi.

İstanbul’da yaşanan bombalı saldırılardan sonra hükümet bir günlük yas ilan etmişti. Olayın ardından bir yazı kaleme alan Saygı Öztürk, Ankara’nın Hacılar Mahallesi’nde evi olan bir bakanın mangal partisi verdiğini yazmıştı.

Öztürk’ün yazısından sonra o bakanın kim olduğu merak edilirken, Türkiye’de erişimi engellenen bir internet sitesi, Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli’nin fotoğrafının altına, “Saygı Öztürk’ün yazısında belirttiği, yas günü mangal partisi yapan bakan Nurettin Canikli mi?” diye yazmış.

Bugünkü köşe yazısında konuyu yeniden gündeme getiren Öztürk o soruya şöyle yanıt verdi;

“O, NURETTİN CANİKLİ DEĞİLDİ”

44 polis ve askerimizin bombalı saldırılar sonucu şehit edilmesinden sonra, hükümet bir günlük ulusal yas ilan etmişti. Ancak, bırakın yas tutmayı, bir bakan Ankara’nın Hacılar Mahallesi’nde bulunan çiftliğinde kalabalık bir grupla mangal partisi düzenliyordu.

Türkiye’de erişimi engellenen bir internet sitesi, Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli’nin fotoğrafının altına, “Saygı Öztürk’ün yazısında belirttiği, yas günü mangal yapan bakan Nurettin Canikli mi?” diye yazmış. Hemen belirtelim, Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli değil, başka bir bakandı… O bakan da bundan böyle yas günü mangal yapmaz her
halde.

Son güncelleme: 11:3427.12.2016
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