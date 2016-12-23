O gemi nihayet kurtarıldı!

İstanbul Boğazı'ndan geçtiği sırada Yeniköy açıklarında önceki gün karaya oturan Panama bayraklı yük gemisi, çalışmaların 3’üncü gününde kurtarıldı.

İstanbul Boğazı’ndan geçişi sırasında 21 Aralık günü Yeniköy yakınlarında karaya oturan 188 metre boyunda 47 bin 500 groston ağırlığındaki Panama bayraklı “Star Harmony” adlı yük gemisinin kurtarma çalışmaları sabah saatlerinde yeniden başlamıştı.

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Bu sabah yine ilk olarak kendi imkanları ile kurtulmaya çalışan gemi, kaptanı tarafından kurtulamayınca, İstanbul Gemi Trafik Hizmetlerine bağlı römorkörler çalışmalara başladı. Çalışmaların ardından kurtarılan “Star Harmony” adlı yük gemisi römorkörler eşliğinde Ahır kapı iskelesine götürüldü.

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Konuyla ilgili olarak basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Emekli Kılavuz Kaptan Saim Oğuz Ülgen, “Dümeninin kilitlendiğini tahmin etmiyorum. Öyle bir şey olsa ortaya çıkardı. Bu tamamen gemi kaptanın tecrübesizliğinden kaynaklanan bir sonuç. İstanbul Boğazının en tehlikeli yeri ve deniz kazanların olduğu ve karaya oturma olaylarının en çok olduğu yer burası. Böyle büyük ve yüklü gemilerin durabilmesi için en az 1.5km mesafe gerekir böyle bir mesafe yok sonuçta karaya oturma olur. Denizcilik ile ilgili yasalarımızda karaya oturma ve kurtarma ile ilgili belirli prosedürler var. Bunların gerçekleşmesi gerekiyordu. Öncelikle kendi kendine kurtarması hakkı veriler. Gemi kaptanı kurtaramayınca kıyı hizmetleri çekip çıkarttı. Gerekli kontrole r yapıldıktan sonra seyrine devam edecek. Herhalde bu olay 300-400 bin bedelle sonuçlanır gibi geliyor. Halbuki kılavuz kaptan alsaydı böyle bir kaza olmazdı ve ödeyeceği ücret 3 Bin dolar civarındaydı” şeklinde konuştu. İHA