Oğlunun şoförünü öldürdüğü patron cenazeye gitti ama…

Beykoz'da bir villada, aile şoförü olarak 17 yıl çalıştığı işadamı Sabri Yürür'ün oğlu Burhanettin Tarkan Yürür tarafından bıçaklanarak öldürülen 50 yaşındaki Nihat Bulca, ailesi ve yakınlarının gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Beykoz'da bir villada, aile şoförü olarak 17 yıl çalıştığı işadamı Sabri Yürür'ün oğlu Burhanettin Tarkan Yürür tarafından bıçaklanarak öldürülen 50 yaşındaki Nihat Bulca, ailesi ve yakınlarının gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Nihat Bulca için Beykoz Ortaçeşme Merkez Camii’nde düzenlenen cenaze törenine patronu Sabri Yürür de katılmak için geldi. Cami avlusunun girişinde bekleyen Yürür, burada gözyaşı döktü.

Ancak Yürür’ün geldiğini duyan Bulca ailesinin bazı yakınları buna tepki gösterdi. Tepkiler üzerine Sabri Yürür, aracına binerek camiden ayrıldı.

CENAZE, EVİNE GETİRİLDİĞİNDE GÖZ YAŞLARI SEL OLDU

Nihat Bulca’nın cenazesi helallik alınması için ilk olarak sabah saatlerinde Beykoz Ortaçeşme Mahallesi’ndeki evine getirildi. Bulca’nın eşi Arzu Bulca ve tek çocuğu olan kızı İrem Bulca, cenaze aracının gelişiyle gözyaşlarına boğuldu. Anne ve kızı, bir süre cenaze aracının içindeki tabuta sarılarak ağladı. Helallik alınmasının ardından cenaze Ortaçeşme Merkez Camii’ne getirildi. Cenaze törenine başta Bulca ailesi olmak üzere, yakınlar ve komşular katıldı.

OĞLU TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN ŞOFÖRÜ İÇİN, ‘ O BENİM OĞLUM GİBİYDİ’

Katil zanlısı Burhanettin Tarkan Yürür’ün babası ve Nihat Bulca’nın da 17 yıl patronluğunu yapan Sabri Yürür de cenazeye katılmak için gelenler arasındaydı. Cami avlusunun girişine kadara gelen Yürür, Nihat Bulca’nın dudaklarından ‘O benim oğlum gibiydi’ sözleri döküldü. Yürür, yanına gelen Bulca’nın kızı İrem Bulca’ya sarılarak ağladı. Bunu gören başta Bulca’nın eşi Arzu Bulca ile bazı yakınları buna ve Sabri Yürür’ün cenazeye katılmak istemesine tepki gösterdi. Tepkiler üzerine Sabri Yürür, gözyaşları içerisinde aracına binerek camiden ayrılmak zorunda kaldı.

ANADOLU KAVAĞI MEZARLIĞI’NDA TOPRAĞA VERİLDİ

Nihat Bulca, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Anadolu Kavağı Mezarlığı’nda toprağa verildi. Törene katılan ve aynı villada, 2000 ile 2008 yıllarında güvenlik görevlisi olarak çalışan Nejdet Kara, öldürülen Nihat Bulca ile Yürür ailesinde birlikte görev yaptıklarını belirtti. Kendisinin de bir zamanlar patronluğunu yapan Sabri Yürür’ün, yaşanan olay nedeniyle çok üzgün olduğunu ifade eden Kara, “O, o’nun oğluydu. 17 yıl boyunca hep yanında oldu. Ufak öfkeler büyük tehlikelere neden oluyor” diye konuştu.

“SURİYE TARTIŞMASI” KÜFÜRLÜ KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Beykoz’da bir villada 17 yıllık aile şoförleri Nihat Bulca’yı aralarında çıkan “Suriye tartışması” nın küfürlü kavgaya dönüşmesi üzerine bıçaklayan Burhanettin Tarkan Yürür (49) polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ, ADLİYE’YE SEVKEDİLDİ

Tarkan Yürür’ün polise verdiği ifadede suçunu itiraf ettiği, ölümle sonuçlanan kavganın ayrıntılarını anlattığı öğrenildi. Boynuna ve koluna isabet eden bıçak yaralarıyla hastaneye götürülen Nihat Bulca’nın 2 gün tedavi gördüğü, çabalara rağmen dün hayatını kaybettiği belirtildi. Yürür’le ilgili işlemler Beykoz Adliyesi’nde sürüyor.