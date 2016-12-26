On Numara sonuçları 26 Aralık 2016: İkramiye 2017’ye devretti!

2016 yılının sonuna sayılı günler kaldı ve bugün yılın son On Numara sonuçları belli oldu. Çekilişte çıkan 22 numaradan 10 tanesini kimse bilemeyince büyük ikramiye 2017 yılına devretmiş oldu. İşte 26 Aralık tarihli On Numara sonuçları ve ikramiye dağılımı...

2016 yılının sonuna sayılı günler kaldı ve bugün yılın son On Numara sonuçları belli oldu. Çekilişte çıkan 22 numaradan 10 tanesini kimse bilemeyince büyük ikramiye 2017 yılına devretmiş oldu. İşte 26 Aralık tarihli On Numara sonuçları ve ikramiye dağılımı...

2016 yılının son On Numara sonuçları bu akşam belli oldu. 26 Aralk tarihli 751. hafta On Numara çekilişi MPİ’nin Ankara’da yer alan çekiliş salonunda canlı yayında ve noter huzurunda gerçekleştirildi ve haftanın kazananlarını belirleyen 22 numara belirlendi. Peki bu 22 numaradan 10 tanesini bilmeyi başaran olmadı ve böylece çekilişin büyük ikramiyesi 2017 yılına devretmiş oldu. İşte 751. haftanın şanslı numaraları, ikramiye dağılımı ve Şans Topu sonuçları…

751. haftanın numaraları: 4, 5, 8, 9, 28, 31, 33, 34, 50, 52, 55, 58, 59, 62, 64, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 80

10 bilen kişi sayısı : 1. Devir Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 266.304,09TL 9 bilen kişi sayısı : 75 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 2.367,55TL 8 bilen kişi sayısı : 1.381 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 128,55TL 7 bilen kişi sayısı : 14.372 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 23,70TL 6 bilen kişi sayısı : 85.157 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,15TL Hiç bilmeyen kişi sayısı : 167.249 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 2,75TL

ÖNCEKİ HAFTANIN ON NUMARA SONUÇLARI

Geçtiğimiz hafta yapılan On Numara çekilişinde 04 – 06 – 07 – 10 – 15 – 18 – 19 – 23 – 25 – 26 – 34 – 35 – 36 – 37 – 39 – 52 – 54 – 63 – 67 – 69 – 71 – 74 numaraları kazananları belirledi. Çekilişte ikramiye dağılımı şu şekilde oldu: 10 bilen 1 kişi 266.819,05 TL, 0 bilen 118 kişi 1.507,80 TL, 8 bilen 1974 kişi 90,15 TL, 7 bilen 18.048 kişi 18,75 TL, 6 bilen 104.027 kişi, 3,45 TL, hiç bilemeyen 141.167 kişi ise 3,25 TL ikramiye kazandı.