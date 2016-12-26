Örgüte haraç vermeyen kamu ihalesi alamadı!..

TBMM FETÖ Darbe Araştırma Komisyonu’nun ön taslak raporunda, örgütün en önemli gelir kalemi olarak ‘kamu’ gösterildi. Cemaat vergisinin (himmet) kamu ihaleleri için de geçerli olduğu belirtilen raporda, örgüte himmet vermeyen hiçbir işadamının ihale alamadığı yönünde iddialı bir analiz yapıldı.

TBMM FETÖ Darbe Araştırma Komisyonu’nun ön taslak raporunda, örgütün en önemli gelir kalemi olarak ‘kamu’ gösterildi. Cemaat vergisinin (himmet) kamu ihaleleri için de geçerli olduğu belirtilen raporda, örgüte himmet vermeyen hiçbir işadamının ihale alamadığı yönünde iddialı bir analiz yapıldı.

Komisyonun ön taslak raporunda yer alan ‘gelir kaynakları' bölümü çarpıcı bilgiler içeriyor. 154 ülkede kendi mensuplarından ‘himmet' toplayan örgütün, en önemli gelir kaynağının ‘kamu' olduğu anlatılıyor. Raporun ‘kamu ihaleleri' başlığı bölümünde, “Fetullahçı terör örgütünün en önemli gelir kalemlerinden birini kamu ihaleleri ve devletin elindeki imkanlar oluşturmaktadır. İhaleler ise örgüt gelirleri için vazgeçilmezdir. FETÖ, hemen her ihaleden himmetini almaktadır” denildi.

HARAÇ VERMEK ŞART

Raporda, kamudan nasıl para kazanıldığı şöyle anlatıldı: “Kamu kurumları içindeki örgüt mensubu kamu görevlileri, devletin ve idarelerin aldığı malı yüksek fiyata satarak ihaleye giren firmanın çok yüksek kar elde etmesini sağlamakta ve elde edilen yüksek karın bir kısmı FETÖ'ye himmet/bağış şeklinde aktarılmaktadır. FETÖ, usulsüz dinlemelerle kimin hangi ihaleye ne bedel vereceğini önceden bilerek istedikleri şirketlerin ihaleyi kazanmasını da sağlayabilmektedir. Bu yüzden işadamları veya çevresindeki kişiler usulsüz şekilde dinlenmişlerdir. FETÖ'ye haraç vermeyen hiç kimse kamu ihalelerinden birini kazanamamıştır. Birçok bakanlık ve kamu idaresi, genel müdürlük bu örgütün kadroları tarafından yönetildiği için ihaleler de onların istediği şirketlere veya kişilere tevdi edilmiştir.”

Fetö'nün işadamlarından sağladığı gelirler bölümünde ‘ses-görüntü' yoluyla toplanan paralara dikkat çekildi.

SES VE GÖRÜNTÜ KAYDI

Raporda, işadamlarından toplanan paralar şöyle anlatıldı: “İşadamlarından, adli ve idari süreçlerdeki işlemlerini işadamları lehine sonuçlandırma karşılığı alınan paralar… Özel hayatları ile ilgili çeşitli zafiyetlerini ‘ses ve görüntü' kaydına aldırarak tehdit ve şantaj yoluyla alınan paralar… İşadamlarından, iş bağlantılarını sağlama karşılığı alınan paralar.”