Otopark savaş alanına döndü

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde taksicilerin alanına park eden kişiler ile taksici esnafı arasında kavga çıktı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu, 5 kişinin yaralandığı kavga anı, cep telefonuna yansıdı.

Olay, Müftü Mahallesi Yurt Caddesi üzerindeki Murat Taksi durağında meydana geldi. İddiaya göre, M.D. ile M.Y. otomobillerini taksici esnafının kullandığı alana park edince taksicilerle aralarında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönünce M.D. ile M.Y. isimli taksiciler, D.M., G.O. ve A.O. ile tekme tokat birbirlerine girdi.

Kavgayı ayırmak için araya giren vatandaşlar da sonuç alamayınca polise haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi, tarafları ayırarak ifadeleri için karakola götürdü. Çıkan kavgada yaralanan 5 kişi tedavi edilmek üzere hastaneye sevk edildi.

Öte yandan taksi durağında yaşanan kavga anı bazı vatandaşlar tarafından cep telefonun kameralarıyla saniye saniye kaydedildi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. İHA