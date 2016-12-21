Özdağ: Hiçbir MHP’linin böyle bir anayasa değişikliğine ‘evet’ demeyeceğine inanıyorum

Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ ;Bu anayasa değişikliği cumhurbaşkanlığına özerk bölge kurma fırsatı veriyor.

GAZİANTEP Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ, “Bu anayasa değişikliği cumhurbaşkanlığına özerk bölge kurma fırsatı veriyor. Hiçbir MHP’linin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, böyle bir anayasa değişikliğine ‘evet’ demeyeceğine inanıyorum. Meclis’teki Türk milliyetçisi milletvekillerini tanıdığıma inanıyorum. Hiçbir milliyetçiye özerk federasyonun önünü açtıramazsınız. Açan Türk Milliyetçisi değildir zaten” dedi.

Ümit Özdağ, parlamentoda düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Özdağ, Fırat Kalkanı harekatında askeri birliklerin sıkıntıları olduğunu, kendisine gelen bilgilere göre, askerlere hala kışlık çadır ile portatif ısıtıcıların verilmediğini savunarak, şöyle konuştu: “Sahra koşullarında bile kullanılacak banyolar varken bunların yollanmamasından ötürü askerler operasyon başladığı günden beri banyo yapamadıklarını ancak teneke bulurlarsa su ısıtıp yıkandıklarını söylüyorlar. Kılık kıyafet ikmali olmadığı için toz çamur içinde olduklarını söylüyorlar. Askerler beslenme sıkıntısı olduğunu söylüyorlar. Kilis’te devlet hastanesinde yaralı olarak gelen askerler kendi ceplerinden aldıkları gıdalarla karınlarını doyurduklarını söylediler. Bunlar kolay kolay şikayet etmezler. TSK’nın bu imkanı olduğunu biliyorum. Kuzey Irak’a operasyon yapan komandoya sıcak hamburger servisi yapılırdı helikopterle. Burada bir sıkıntı var. Bakanla görüştüm. Konunun üzerinde duracağını bildirdi”

“ÖZEL KUVVETLERE SOKAKTAN ADAM TOPLANIYOR”



Ümit Özdağ, Özel Kuvvetler’e sokaktan adam toplandığını ileri sürerek, “Özel kuvvetlere sokaktan adam toplanıyor. Hem de 50 puan alanı. 50 puan alanı gardiyan bile yapmıyorsunuz ama özel kuvvet subaylığında 50 puanlık bir çizelge koymuşsunuz. Bunun özel kuvvetlerde tepki ile karşılandığını ifade etmiştim. Şimdi de özel kuvvetlerden tepki olarak istifaların hazırlandığını duyuyorum” diye konuştu.

“HİÇBİR MHP’LİNİN BÖYLE BİR ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNE ‘EVET’ DEMEYECEĞİNE İNANIYORUM”



Özdağ, başkanlık sisteminin de içinde bulunduğu anayasa değişikliği teklifinin Anayasa Komisyonu’nda görüşülmeye başlanmasına ilişkin şunları söyledi: “Başkanlık rejimini temsil edenleri uyarmak istiyorum. Elinizde başkanlık yapamayacağınız bir devlet ve millet kalmazsa başkanlığın sizin için ne anlamı var. Suriye’ de de Esad başkan. Bu anayasa değişikliğinin 123 ve 126’ncı maddelerinde yapılan değişiklik cumhurbaşkanlığına özerk bölge kurma fırsatı veriyor. Hiçbir MHP’linin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hele Erdoğan’ın eyalet sistemine daha önce karşı olmadığı ifadelerini yapmışken, baş danışmanı kısa süre önce anayasanın ilk dört maddesini kapsamına alacak değişiklikten bahsetmişken böyle bir anayasa değişikliğine ‘evet’ demeyeceğine inanıyorum. Meclis’teki Türk milliyetçisi milletvekillerini tanıdığıma inanıyorum. Hiçbir milliyetçiye özerk federasyonun önünü açtıramazsanız. Açan Türk Milliyetçisi değildir zaten”

“22 YAŞINDA VE BU KADAR SOĞUKKANLI. PROFESYONEL BİR EYLEM OLDUĞUNU GÖSTERİYOR”



Ümit Özdağ, Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov’u silahlı saldırı düzenleyerek öldüren polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş’ın son 2 yılda neler yaptığının araştırılması gerektiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

“Bir stratejik suikast. Büyükelçinin arkasına geliyor ve dakikalarca duruyor kameraların önünde. Oysa bir suikastçı normal olarak kitlenin içine saklanır ve açığa çıkmamaya çalışır ancak bu çok atipik bir davranış. Okunacak şey içeride hiçbir güvenlik önleminin alınmadığı konusuna güvence verilmiştir. Eğer böyle bir suikast başarılı bitirilmek istendiyse arkada bu kişinin durmasından dolayı ortaya çıkacak bir komplikasyon aşılmak istendiyse içeride bağlantısını olması şaşırtıcı olmaz. Bu dış bağlantıları olan bir suikast olma niteliğine sahiptir. Atış tekniğinden kesinlikle temel polis eğitimi dışında bir eğitim aldığı anlaşılıyor. Bunun son iki senesinin gün be gün araştırılması gerekiyor. Nerelere gitti hangi ülkelerde kaldı mesela Suriye’ye gitti mi gün be gün çıkarılması gerekiyor. 22 yaşında bu kadar soğukkanlı hepsi bunun profesyonel bir eylem olduğunu gösteriyor. Kaçma fırsatı varken kaçmıyor. Sadece Ankara ile sınırlı kalıp çözümü yapılabilecek bir suikast değil”

DHA

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