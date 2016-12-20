Özel harekat polisi de kimlik kartı taktı

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi'ne yapılan suikastın ardından Avrasya Tüneli'nin açılışında geniş güvenlik önlemleri alındı. Tören alanına çıkan bütün yollar trafiğe kapatıldı. Törene katılanlar iki ayrı arama noktasında üzerleri elle arandıktan sonra xray cihazından geçirilerek tören alanına alındı. Törende sivil ve resmi üniformalı, istisnasız tüm polisler kimlik kartı taktı. Hatta daha önce örneğine az rastlanır bir şekilde, kürsü arkasında üniformalı ve uzun namlulu silahlarıyla görev yapan Özel Harekat Polisleri de kimlik kartı taktı. Kartta kimlik yanında, sicil numarası da yer aldı.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi'ne yapılan suikastın ardından Avrasya Tüneli'nin açılışında geniş güvenlik önlemleri alındı. Tören alanına çıkan bütün yollar trafiğe kapatıldı. Törene katılanlar iki ayrı arama noktasında üzerleri elle arandıktan sonra xray cihazından geçirilerek tören alanına alındı. Törende sivil ve resmi üniformalı, istisnasız tüm polisler kimlik kartı taktı. Hatta daha önce örneğine az rastlanır bir şekilde, kürsü arkasında üniformalı ve uzun namlulu silahlarıyla görev yapan Özel Harekat Polisleri de kimlik kartı taktı. Kartta kimlik yanında, sicil numarası da yer aldı.

CANLI MOBESE KAMERALARLA İZLENDİ

Tören alanına canlı yayın yapan MOBESE kameraları konuldu. Tören alanı ve çevresindeki tüm hareket adım adım izlendi. Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi, Kumkapı açıklarında güvenlik önlemi aldı. Soğuk hava nedeniyle katılımcılara Türk bayraklı atkı ve bere dağıtıldı. Tören saati ikindi namazına denk gelince bazı vatandaşlar Avrasya Tüneli bağlantı yolları üzerinde namaz kıldı.

KAHRAMAN DÜŞME TEHLİKESİ ATLATTI

TBMM Başkanı İsmail Kahraman konuşma için kürsüye çıkarken düşme tehlikesi geçirdi. Kahraman korumalarının yardımıyla kürsüye çıktı. Yine aynı şekilde korumalarının yardımıyla kürsüden indi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından Kuran-ı Kerim okunarak başlayan tören konuşmaların ardından hep birlikte kurdele kesilmesiyle sona erdi.

ERDOĞAN VE BERABERİNDEKİLER MİNİBÜSLE GEÇTİ

Avrasya Tünelinden ilk geçişi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım , Arnavutluk Cumhnurbaşkanı Bujar Nishani ve Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikashvili aynı minibüse bindi. Heyet, Avrasya tünelini kullanarak Avrupa yakasında Kumkapı’dan girip, Anadolu Yakasında Göztepe’den çıktı.

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İKİ KITANIN BİRLEŞMESİ İÇİN TEMSİLİ ANAHTAR ÇEVRİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Avrasya Tünelinin en derin yerinde inerek hatıra fotoğrafı çektirdi. Avrupa ve Asya kıtalarının denizin altından birleştiren Avrasya Tüneli için temsili anahtarlar çevrildi. Temsili anahtarlar sırasıyla, Erdoğan, Gül, Yıldırım ve Davutoğlu tarafından çevrildi.

PERŞEMBE SABAH 07:00’DE VATANDAŞ GEÇİŞİNE AÇILACAK

30 Aralık 2016 tarihine kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın isteğiyle Avrasya Tünelinden geçişler 15 TL olacak. Toplanan gelir şehit aileleri ve gazilere dağıtılmak için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının oluşturduğa hesapta toplanacak. O tarihe kadar sabah 07:00 ile 21:00 saatleri arasında geçişlere açık olacak Avrasya Tüneli yeni yılla birlikte 24 saat hizmet verecek. Avrasla Tüneli Perşembe günü sabah 07:00’den itibaren vatandaşların geçişine açılacak.

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BAŞBAKAN YILDIRIM’IN DOĞUM GÜNÜ…

Avrasya Tüneli’nin açılışı Yıldırım için başka bir anlamı daha vardı. Tünel açılışında konuşma yapan Başbakan Yıldırım’ın bügün doğum günüydü.