Periscope’da 360 derece video dönemi!

Twitter’ın canlı yayın servisi Periscope için çok önemli bir güncelleme geldi. Yayınlanan bu güncelleme ile Periscope üzerinden 360 derece video yayını yapılabilecek.

Twitter’ın canlı yayın servisi Periscope için çok önemli bir güncelleme geldi. Yayınlanan bu güncelleme ile Periscope üzerinden 360 derece video yayını yapılabilecek.

Periscope, canlı yayın konusunda dişli rakiplerin gerisine düşmek istemiyor. geri Bu yüzden yepyeni bir güncelleme yayına alınacak. Peki, Periscope’ta artık nasıl videolar görmeye başlayacağız?

2016 yılının teknolojik hayal kırıklıkları

Periscope’Aa 360 derece canlı yayın güncellemesi geldi!

Twitter'ın canlı yayın uygulaması Periscope, rakiplerinin önüne geçebilmek adına önemli bir güncellemeyi hayata sokmaya hazırlanıyor. Şimdilik beta sürecinde olan 360 derece canlı yayın servisi, limitli bir kullanıcı kitlesi tarafından test ediliyor. Periscope 360 derece video servisinin genel kullanıma ne zaman açılacağı ise henüz netleştirilmedi. İzleyeciler ise bu videoları telefonlarını istedikeri yönlere doğru çevirerek izleyebilecekler.

360 derece canlı video servisinin mobil veri tüketimine nasıl bir etkisinin olacağı ise büyük merak konusu..