PKK ve DHKP/C operasyonlarında yakalanan 15 şüpheli tutuklandı

İstanbul TEM Polisi'nce, bölücü terör örgütü PKK-KCK ve sol terör örgütü DHKP-C’ye yönelik düzenlenen 3 ayrı operasyonda yakalanan aralarında HDP'li ilçe başkanlarının da bulunduğu 15 şüpheli tutuklandı, 6 şüpheli hakkında adli kontrol hükmü uygulandı.

İstanbul TEM Polisi'nce, bölücü terör örgütü PKK-KCK ve sol terör örgütü DHKP-C’ye yönelik düzenlenen 3 ayrı operasyonda yakalanan aralarında HDP'li ilçe başkanlarının da bulunduğu 15 şüpheli tutuklandı, 6 şüpheli hakkında adli kontrol hükmü uygulandı.

İstanbul Emniyeti’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü 12 Aralık’ta PKK/KCK Terör Örgütü’nün siyasal alan yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi. Aylardır devam eden teknik ve fiziki takip sonucu belirlenen şüphelilerden belirlenenen şüpheliler tek tek gözaltına alındı. Aralarında HDP ilçe eş başkanları da buluna 12 şüpheli Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 8 şüpheli ise tutuklandı.

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ARAÇ KUNDAKÇILARI

TEM ekiplerinin PKK-KCK’ya yönelik bir başka operasyonu da 16 Aralık’ta gerçekleştirildi. Güngören’de araç kundaklama olaylarına karışan şüphelilerin peşine düşen TEM Şube ekipleri 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan şüpheliler işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2’si tutuklandı, diğer 2 kişi hakkında adli kontrol hükmü uygulandı.

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DHKP-C’Lİ 5 ŞÜPHELİ

TEM ekiplerince yürütülen bir diğer terör soruşturmasında da geçtiğimiz hafta sol terör örgütü DHKP-C'ye operasyon düzenlendi. Örgütün Okmeydanı Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'ndeki “Gençlik Federasyonu” adıyla yasadışı birimine düzenlenen baskında 5 şüpheli yakalandı. MİT, İstanbul Emniyeti’ne bağkı İstihbarat ve TEM Şube ekiplerince yürütülen çalışmada yakalanan şüpheliler, Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye gönderildi. Şüphelilerin 5’i de tutuklandı.