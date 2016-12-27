Resmen dalga geçtiler! Atatürk heykelini söküp zafer pozu verdiler

Rize'de Atatürk heykelini söken işçilerden birinin verdiği poz sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Fotoğrafı 'İşte yeni atanız' notunu ekleyerek paylaşan bir kişi büyük tepki topladı. CHP Milletvekili Tuncay Özkan, Atatürk heykelini yıkıp zafer pozu veren kişinin görevden alınmasını istedi.

Rize Belediyesi 15 Temmuz darbe girişimi ardından ‘yenileme yapılacak’ bahanesi ile Mustafa Kemal Atatürk’ün Rize Meydanı’ndaki heykelini sökerek valiliğin bulunduğu alana taşıdı. Bu olay, sosyal medya kullanıcıları başta olmak üzere birçok kişi tarafından tepkiyle karşılandı.

Atatürk heykelini meydandan söken işçilerin ise çalışma yaptıkları sırada çekilmiş bir fotoğrafı ortaya çıktı. CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan kendi sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarda bir işçinin heykel söküldükten sonra zafer pozu verdiği görülüyor. İşçinin verdiği bu poz ise, başka bir sosyal medya kullanıcısı tarafından, ‘İşte yeni atanız’ notuyla paylaşıldı.

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Özkan attığı tweette fotoğrafları şu notla paylaştı:

“Rize’deki Atatürk heykelini yıkıp zafer pozu verdiler. Rize Belediye Başkanı işbirlikçileri acilen görevden alınsın. Rize’de Atatürk heykelini yıkıp zafer pozu vermek yetmezmiş gibi bir de ‘işte yeni atanız’ diye utanmazca paylaşmışlar. Savcılar göreve!”

Rize’deki Atatürk heykelini yıkıp zafer pozu verdiler. Rize Belediye Başkanı ve işbirlikçileri acilen görevden alınsın. pic.twitter.com/BI3R8YjWV3 — Tuncay ÖZKAN (@ATuncayOzkan) 26 Aralık 2016

Rize’de Atatürk heykelini yıkıp zafer pozu vermek yetmezmiş gibi bir de “işte yeni atanız” diyerek utanmazca paylaştılar. Savcılar göreve! pic.twitter.com/sW52uBtral — Tuncay ÖZKAN (@ATuncayOzkan) 26 Aralık 2016

NELER OLMUŞTU?

Daha önce çay bardağı heykeli konulacak diye kaldırılmak istenen Rize Meydanı'ndaki Atatürk heykeli, gelen tepkiler üzerine sökülememiş, geçtiğimiz hafta ise 15 Temmuz bahane edilerek yerinden vinç getirilerek sökülmüştü.

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