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AKP’li Rize Belediyesi’ne sosyal medya ateş püskürdü!

Rize Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nın yenilenme projesi için başlatılan çalışma kapsamında Atatürk heykelinin kaldırılmasına sosyal medya ateş püskürdü.
20:3922 Aralık 2016
Gündem
AKP’li Rize Belediyesi’ne sosyal medya ateş püskürdü!
Rize Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nın yenilenme projesi için başlatılan çalışma kapsamında Atatürk heykelinin kaldırılmasına sosyal medya ateş püskürdü.

Rize’de, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda yenileme projesi kapsamında Atatürk anıtının kaldırılarak valilik önündeki tören alanına taşınması için bu sabah bulunduğu yerden kaldırıldı. Atatürk heykelinin kaldırılmasına bir çok kesimden tepki geldi. Sosyal medyada Metin Uca, Atatürk heykelinin Rize’den kaldırılmasına “Rize’nin rezil belediyesinin bugün heykelini kaldırdığı Atatürk, 29 Nisan 1923’de Rize’li yurtseverlerin hemşehrilik teklifini kabul etmişti” diyerek tepki gösterdi.

“RİZE İŞGAL ALTINDA OLMALI”
Ünlü tarihçi Sinan Meydan ise Atatürk heykelinin kaldırılmasıyla ilgili olarak “Rize’de Atatürk heykeli kaldırıldığına göre Rize işgal altında olmalı! Türkiye Cumhuriyeti içeriden ve dışarıdan yıkılmak isteniyor.” dedi.

İşte atılan tweetler:

Son güncelleme: 20:4222.12.2016
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