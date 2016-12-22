AKP’li Rize Belediyesi’ne sosyal medya ateş püskürdü!

Rize’de, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda yenileme projesi kapsamında Atatürk anıtının kaldırılarak valilik önündeki tören alanına taşınması için bu sabah bulunduğu yerden kaldırıldı. Atatürk heykelinin kaldırılmasına bir çok kesimden tepki geldi. Sosyal medyada Metin Uca, Atatürk heykelinin Rize’den kaldırılmasına “Rize’nin rezil belediyesinin bugün heykelini kaldırdığı Atatürk, 29 Nisan 1923’de Rize’li yurtseverlerin hemşehrilik teklifini kabul etmişti” diyerek tepki gösterdi.
“RİZE İŞGAL ALTINDA OLMALI”
Ünlü tarihçi Sinan Meydan ise Atatürk heykelinin kaldırılmasıyla ilgili olarak “Rize’de Atatürk heykeli kaldırıldığına göre Rize işgal altında olmalı! Türkiye Cumhuriyeti içeriden ve dışarıdan yıkılmak isteniyor.” dedi.
İşte atılan tweetler:
Rize’nin rezil belediyesinin bugün heykelini kaldırdığı Atatürk, 29 Nisan 1923’de Rize’li yurtseverlerin hemşehrilik teklifini kabul etmişti pic.twitter.com/pPIHlASndS
— Metin Uca (@MetinUca) 22 Aralık 2016
Rize’de Atatürk heykeli kaldırıldığına göre Rize işgal altında olmalı! Türkiye Cumhuriyeti içeriden ve dışarıdan yıkılmak isteniyor. pic.twitter.com/h9AOAHorBf
— Sinan Meydan (@SMEYDAN) 22 Aralık 2016
#uyanıkol
Yoksa çok geç olacak
Adım adım rejim değişikliğine doğru gidiyoruz!@fatihportakal pic.twitter.com/Na6ekKwng3
— T.C. Nazım Taner (@nazimt1881) 22 Aralık 2016
Yorumsuz! pic.twitter.com/Xzt0fJ4tbM
— Soner Polat (@spolat102) 22 Aralık 2016
BENİM GÖZÜMDE EĞER RİZE’DE ” ” “ATATÜRK ” HEYKELİ KALDIRILIR İSE
NE MUTLU TÜRKÜM DİYEMEZ BU KADAR BASİT
— gazi usta. GUSTA (@gazi_usta) 22 Aralık 2016
Meydanlardan heykellerini kaldırsanız ne fayda? Atatürk, çay tarlasında işçi, Kaçkar Dağları’nda sis, Karadeniz’de dalgadır! @rizebelediye pic.twitter.com/x8tNixfRFd
— Mücahit Avcı