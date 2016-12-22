AKP’li Rize Belediyesi’ne sosyal medya ateş püskürdü!

Rize Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nın yenilenme projesi için başlatılan çalışma kapsamında Atatürk heykelinin kaldırılmasına sosyal medya ateş püskürdü.

Rize Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nın yenilenme projesi için başlatılan çalışma kapsamında Atatürk heykelinin kaldırılmasına sosyal medya ateş püskürdü.

Rize’de, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda yenileme projesi kapsamında Atatürk anıtının kaldırılarak valilik önündeki tören alanına taşınması için bu sabah bulunduğu yerden kaldırıldı. Atatürk heykelinin kaldırılmasına bir çok kesimden tepki geldi. Sosyal medyada Metin Uca, Atatürk heykelinin Rize’den kaldırılmasına “Rize’nin rezil belediyesinin bugün heykelini kaldırdığı Atatürk, 29 Nisan 1923’de Rize’li yurtseverlerin hemşehrilik teklifini kabul etmişti” diyerek tepki gösterdi.

“RİZE İŞGAL ALTINDA OLMALI”

Ünlü tarihçi Sinan Meydan ise Atatürk heykelinin kaldırılmasıyla ilgili olarak “Rize’de Atatürk heykeli kaldırıldığına göre Rize işgal altında olmalı! Türkiye Cumhuriyeti içeriden ve dışarıdan yıkılmak isteniyor.” dedi.

İşte atılan tweetler:

Rize’nin rezil belediyesinin bugün heykelini kaldırdığı Atatürk, 29 Nisan 1923’de Rize’li yurtseverlerin hemşehrilik teklifini kabul etmişti pic.twitter.com/pPIHlASndS — Metin Uca (@MetinUca) 22 Aralık 2016

Rize’de Atatürk heykeli kaldırıldığına göre Rize işgal altında olmalı! Türkiye Cumhuriyeti içeriden ve dışarıdan yıkılmak isteniyor. pic.twitter.com/h9AOAHorBf — Sinan Meydan (@SMEYDAN) 22 Aralık 2016

#uyanıkol

Yoksa çok geç olacak

Adım adım rejim değişikliğine doğru gidiyoruz!@fatihportakal pic.twitter.com/Na6ekKwng3 — T.C. Nazım Taner (@nazimt1881) 22 Aralık 2016

BENİM GÖZÜMDE EĞER RİZE’DE ” ” “ATATÜRK ” HEYKELİ KALDIRILIR İSE

NE MUTLU TÜRKÜM DİYEMEZ BU KADAR BASİT — gazi usta. GUSTA (@gazi_usta) 22 Aralık 2016