Rusya Büyükelçiliği’nde yas

Dünkü hain saldırı sonrası Rusya Büyükelçiliğinde bayraklar yarıya indirildi. Büyükelçilik binası önünde yoğun güvenlik önlemleri var.

Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov, dün akşam Çankaya Belediyesi’ne ait Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde Türkiye Gezginler Derneğinin düzenlediği ‘Gezgin Gözüyle Kaliningrad’dan Kamçatka’ya Rusya’ isimli fotoğraf sergisinin açılışına katıldı. Karlov salona ‘koruma polisi' kılığında giren bir çevik kuvvet polisi tarafından silahla vurularak öldürüldü. 22 yaşındaki Mevlüt Mert Altıntaş isimli saldırgan özel harekat ekibinin düzenlediği operasyonla çıkan çatışma sonucu ölü olarak ele geçirildi. Büyükelçi Karlov’un öldürülmesine ilişkin soruşturmada görev yapacak Rus heyeti de sabah saatlerinde Ankara’a geldi. Rus ve Türk yetkililer, olay yerinde incelemelerde bulunmak üzere cinayetin işlendiği Sanat Merkezi’ne gittiler.

Öte yandan Rusya Büyükelçiliği binasında da bayraklar yarıya indirildi. Emniyet güçleri de bölgede alarm durumuna geçti. Çeşitli kurum ve kuruluşlardan gelen çelenkler bile didik didik arandı.

İSTANBUL’DA DA ALARM VAR

Ankara'da Rus Büyükelçiye düzenlenen suikastın ardından Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu'nda özel harekat polisleriyle geniş güvenlik önlemi alındı.

Bayrağın yarıya indirildiği konsolosluk girişine bazı vatandaşlar çiçek ve çelenk bıraktı. Ankara'da Rus Büyükelçisi Andrey Karlov'a düzenlenen suikast ve ABD Büyükelçiliği önünde havaya ateş açılmasının ardından, Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu önünde özel harekat polisleriyle geniş güvenlik önlemi alındı. Konsolosluk içerisindeki Rus devleti bayrağı yarıya indirilirken, bazı vatandaşların konsolosluk girişine çiçek ve çelenk bıraktıkları görüldü. Polis ekiplerinin konsolosluk önündeki bekleyişi sürüyor.