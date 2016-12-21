Rusya Büyükelçisi’ne yönelik saldırıyla ilgili İzmir ve Aydın’da kilit isimlere gözaltı

Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov'a yönelik suikastla ilgili yürütülen soruşturmanın iki önemli noktası durumundaki İzmir ve Aydın'da, gözaltındaki 12 kişinin işlemlerinin sürdüğü açıklandı. Aydın'da gözaltında bulunan, saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş'ın dayısı olan FETÖ davasından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış Hasan Furuncu ile İzmir'deki Süleyman Ergen'in kilit isimler olarak değerlendirildiği belirtildi. Polis okulundaki öğrencilerin 'abi'si olduğu belirtilen Ergen'in babası Ali Ergen ile kardeşi Mustafa Ergen hakkında da FETÖ üyeliğinden işlem yapıldığı ifade edildi.

Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov'a yönelik suikastla ilgili yürütülen soruşturmanın iki önemli noktası durumundaki İzmir ve Aydın'da, gözaltındaki 12 kişinin işlemlerinin sürdüğü açıklandı. Aydın'da gözaltında bulunan, saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş'ın dayısı olan FETÖ davasından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış Hasan Furuncu ile İzmir'deki Süleyman Ergen'in kilit isimler olarak değerlendirildiği belirtildi. Polis okulundaki öğrencilerin 'abi'si olduğu belirtilen Ergen'in babası Ali Ergen ile kardeşi Mustafa Ergen hakkında da FETÖ üyeliğinden işlem yapıldığı ifade edildi.

Ankara’da katıldığı resim sergisinde Rus Büyükelçisi Andrey Karlov’a silahlı saldırı düzenledikten sonra ölü ele geçirilen polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş’ın ailesiyle olan bağlantılarına yönelik İzmir ve Aydın’daki soruşturmalar sürüyor. Aydın Söke’de yapılan ilk operasyonda, polis memurunun babası İsrafil Altıntaş, annesi Hamidiye Altıntaş, üvey kız kardeşi Seher Altıntaş ile dayıları Hüseyin Furuncu, dayısının eşi Sevinç Furuncu ve diğer dayısı Hasan Furuncu gözaltına alındı. İzmir’de yürütülen operasyonda ise, polis memurunun, Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksek Okulu’nda okuduğu 2012-14 yıllarında, bağlantıda bulunduğu kişilere operasyon yapıldı. O zaman okulun yemekhanesinde görev yapan ancak FETÖ üyelerinin de ağabeyi durumundaki Süleyman Ergen’in de aralarında bulunduğu 6 kişi yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında polislerin de bulunduğu ifade edildi. Ancak bu konuda açıklama yapılmadı.

“KİLİT İSİMLER DAYI VE FETÖ AĞABEYİ”

Sorguları Aydın Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde süren polis memurunun yakınları için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile görüşmenin yapıldığı açıklandı. Ana soruşturmayı yürüten Ankara savcısının vereceği karara göre gözaltındaki kişiler ya bu ile gönderilecek ya da Aydın’da adliyeye çıkartılacak. İzmir’deki operasyonda gözaltına bulunan 6 kişi için de benzer bir uygulamanın olacağı ifade edildi. Bu iki ildeki iki isim ise polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş’a yönelik araştırmanın kilit isimleri oldu. Bunlardan birisi saldırganın dayısı Hasan Furuncu oldu. Furuncu’nun 15 Temmuz darbe girişiminden sonra müdürlüğünü yaptığı FETÖ bağlantılı okulun kapatıldığı, kendisinin de gözaltına alındığı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı ortaya çıktı. Polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş’ın dayısıyla bağlarından dolayı FETÖ’ye katılmış olabileceğine yönelik polisin değerlendirmelerinin bulunduğu ifade edildi. Bunların yanı sıra ikinci isim ise İzmir’de gözaltında bulunan Süleyman Ergen oldu. Yemekhanede görevli gibi gösterilen Ergen’in, polis okulunda FETÖ üyesi olan öğrencilerinin ağabeyliğini yaptığı, onları sohbetlere götürdüğü ortaya çıktı. Süleyman Ergen’in babası Ali Ergen’in İzmir’de FETÖ bağlantılı Dinler Arası Diyalog Merkezi’ne yönelik operasyonda gözaltına alınıp, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı tespit edildi. Süleyman Ergen’in kardeşi Mustafa Ergen de, FETÖ üyelerinin yönetiminde bulunduğu Akyaka Vakıfı üyeliğinden gözaltına alındığı ortaya çıktı. Örgüt adına faaliyette bulunan Mustafa Ergen ise, hakkındaki ifade işlemleri tamamlandıktan sonra bugün adliyeye gönderildi. (DHA)